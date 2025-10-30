Fue filmado robando herramientas de su vecino: la policía allanó su domicilio y lo detuvo

Mediante la utilización de las cámaras de seguridad, la policía aprehendió este jueves a Claudio Hernán Santos (34) por el delito de robo, ante una denuncia que hizo efectiva un vecino.

El procedimiento tuvo lugar en Cramer al 300, donde se secuestró un taladro marca Bosch y las ropas utilizadas al momento del hecho.

Se utilizó cámaras de seguridad particulares para identificar al autor del hecho y recopilar pruebas.

El allanamiento fue dispuesto por el Juzgado de Garantías N°2 y la Fiscalía N°7 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

Santos tiene antecedentes delictivos por delitos contra la propiedad y a mano armada.

Había salido de la unidad penal de Bahía Blanca hace una semana.