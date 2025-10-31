Se pone en marcha la Liga Argentina: los bahienses que están en los diferentes equipos

Fernando Rodríguez [email protected] Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Se pone en marcha esta noche la edición 2025-26 de la Liga Argentina, que tendrá nuevamente a Villa Mitre como representante bahiense.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La temporada se lanza con los partidos Villa San Martín de Resistencia recibiendo, en Chaco, a Independiente BBC de Santiago del Estero, a las 22, y el otro encuentro lo protagonizan dos que llegan de la Liga Federal: Huracán Las Heras de Mendoza e Hindú Club de Córdoba, desde las 21.

Villa Mitre debutará el domingo 9, como local, ante Deportivo Norte de Armstrong, con un plantel que tiene mayoría de jugadores nativos de la ciudad, mientras que habrá otros en diferentes equipos del país.

En el listado de los bahienses que juegan afuera en la categoría aparecen Nicolás Paletta (Deportivo Viedma), Fernando Alfonso y Javier Bollo (ambos en Estudiantes de Tucumán), Juan Cruz Marini (Jujuy Básquet), Gonzalo Torres (Provincial de Rosario), Máximo Genitti (Salta Basket) y Emilio Boyé (San Isidro).

Respecto de entrenadores, continúan como asistentes Iván Ludueña (en Deportivo Viedma) y Andrés Larrasolo (en Pico Football).

Los que se fueron

Los jugadores de Villa Mitre que estuvieron la última temporada y no continúan son Francisco Filippa (jugará en El Talar, reemplazo temporario de Facundo Sanz), Mateo Beigier (Fusión Riojana), Juan Cruz Frontera (Bochas Sport Club de Colonia Caroya), Pablo Bandeo (Talleres de Paraná), Ezequiel Paz (Gimnasia de La Plata), Valentín Ruibal (Atlético Regina) y Juan Ignacio Tizza (Huracán Las Heras de Mendoza).

Conferencia Sur

Centenario de Venado Tuerto

Central Entrerriano de Gualeguaychú

Ciclista Juninense

Deportivo Norte de Armstrong

Deportivo Viedma

El Talar

Gimnasia y Esgrima La Plata

La Unión de Colón

Lanús

Pergamino Básquet

Pico Football Club

Provincial de Rosario

Quilmes de Mar del Plata

Racing de Avellaneda

Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay

Unión de Mar del Plata

Villa Mitre

Conferencia Norte

Amancay de La Rioja

Barrio Parque de Córdoba

Bochas de Colonia Caroya

Colón de Santa Fe

Comunicaciones de Mercedes

Estudiantes de Tucumán

Fusión Riojana

Hindú de Córdoba

Huracán de Las Heras

Independiente de Santiago del Estero

Jujuy Básquet

Rivadavia de Mendoza

Salta Basket

San Isidro de San Francisco

Santa Paula de Galvez

Sportivo Suardi

Villa San Martín de Resistencia

Formato

La Liga Argentina 2025-26 se dividirá en dos conferencias, con formato todos contra todos con partidos de ida y vuelta dentro de cada conferencia.

Cada equipo disputará un total de 32 partidos antes del comienzo de los playoffs. La fase regular culminará a finales de marzo 2026 para dar paso a los playoffs.

En esa instancia, los equipos ubicados de 1º al 4º puesto de cada conferencia accederán directamente a octavos de final y esperarán rival surgido de la Reclasificación del 5º al 12º lugar.

La serie de octavos de final se disputará dentro de cada conferencia, la novedad es que en cuartos de final, los mejores cuatro equipos de la Conferencia Norte y los cuatro mejores equipos de la Conferencia Sur se cruzarán entre sí. Las Finales definirán el ascendido a La Liga Nacional 2026/27.

Descensos

El torneo contempla dos descensos. Los mismos corresponderán a los equipos que finalicen en la última ubicación de sus respectivas conferencias (17mo. lugar) una vez concluida la fase regular. No habrá serie de playoffs por la permanencia.