Franco Ciucci: de El Nacional a Sportiva y la curiosa historia con Sporting que le cambió la vida

Uno de los jugadores que potenció la primera línea de Sociedad Sportiva en esta exitosa temporada 2025 fue Franco Ciucci, jugador que tras cumplir una etapa inicial en El Nacional, vivió la experiencia de jugar al rugby en Liceo Naval (Buenos Aires) y en CD Rugby Mairena de Sevilla (España).

Hoy es una pieza importante no sólo en el scrum Paloma sino también en el tackle y en general en el juego de contacto, en un pack que también se nutrió de la experiencia de otro jugador con roce en URBA y en España como el segunda línea Federico Stein, quien regresó a la institución.

Sociedad Sportiva buscará mañana ante Sporting, desde las 15 en La Carrindanga, la clasificación a la final del Regional Pampeano A de rugby.

"El nivel del Pampeano es muy bueno. Si bien en el equipo que jugué en Buenos Aires era más duro el contacto, en nivel de juego acá me parece superior. Los chicos juegan realmente muy bien", dijo, en diálogo con El Diario Deportivo, que se puede ver de lunes a viernes a las 14 por la web de "La Nueva.".

"Me gusta el estilo de juego que tiene el equipo. Yo soy primera línea pero antes jugaba de tercera. Entonces el poder correr más me motiva y me divierte. Me siento cómodo", agregó.

Franco Ciucci (izquierda) va en apoyo de Luca Loiacono, en un avance del Blanco.

También se refirió a las expectativas que hay en el seno del club bahiense por una nueva semifinal, la sexta que disputará el Blanco.

"El equipo está muy bien, sólido, veo mucha madurez y compromiso. Y muchas ganas. Las expectativas son altas. Si me toca jugar, espero aportar un granito de arena desde el trabajo sucio, lo que más me gusta hacer. Desde la defensa y las formaciones", explicó.

También se refirió al cambio de club en su regreso al rugby bahiense.

"Fue una decisión difícil, muy difícil el año pasado cuando decidí volver. El Nacional ahora no está jugando Pampeano A y B, está en un torneo en el C. Y como me lesioné jugando justo contra Sporting, tenía como la espina de terminar mi etapa deportiva buscando una competencia difícil, que fuera desafianteme. La opción para competir estaba en Sportiva. Me recibieron espectacular, me hicieron sentir siempre cómodo. Varios de los jugadores con los que comparto ahora los tuve de compañeros en el seleccionado (de la URS)", agregó.

Justamente, con Sporting vivió una anécdota muy particular y que le cambió la vida.

Esta es la entrevista completa: