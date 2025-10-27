Bahía Blanca | Lunes, 27 de octubre

Rugby.

Sportiva-Sporting: la semifinal que se viene y un historial cargado de asteriscos

El próximo sábado llegará el momento de los cruces en Bahía y en Mar del Plata. El historial completo de estos tradicionales rivales en la máxima categoría.

Francisco Cantalejos (Sportiva) dispone la pelota, en el primero del 2025 que jugaron, con victoria bahiense en La Carrindanga 32-25.

Comenzó una semana decisiva para los cuatro mejores del Regional Pampeano A de rugby. El próximo sábado se jugarán las semifinales de la decimosexta edición, que contará con participación bahiense.

Sociedad Sportiva, que este año es el único representante de la Unión de Rugby del Sur en la máxima categoría, será local por segunda vez en el historial de cinco semifinales ya disputadas. Esta ventaja deportiva es por haber finalizado en el 2º lugar de la fase clasificatoria, tras un desempate por reglamento con Sporting, que también ocupó el 2º lugar.

Justamente blancos y albinegros se enfrentarán el sábado venidero en La Carrindanga, con horario a confirmar. Si bien el habitual es el de 15.45, como no habrá partidos preliminares, se podría adelantar para las 15. El otro cruce lo animarán Mar del Plata Club (1º) frente a Universitario de Mar del Plata (4º).

Puntos en común

El primer punto en común es que Sportiva y Sporting volverán a verse en una instancia decisiva del regional por quinta vez, después de jugar tres semifinales y una final.

En los cuatro casos previos siempre hubo triunfo marplatense, en una supremacía en el historial que aplica también a los partidos de la fase regular o clasificatoria con 23 partidos ganados sobre 27.

Felipe Arza arremete en el avance Paloma ante Sporting.

El repaso al historia arroja varios asteriscos que constituyen referencias entre estos siempre candidatos a luchar por el título del TRP A.

Por ejemplo, a nivel de definiciones disputaron una semifinal por primera vez en 2011, año del regreso de Bernardo Stortoni a Las Palomas.

Aquel sábado 27 de agosto en la Villa Marista los locales se acomodaron 6-0 en el primer tiempo y extendieron la ventaja en el complemento a 16-0 a los 73m. La visita descontó con try de Federico Molina a poco del final, pero no alcanzó para más.

La llegada de Stortoni al equipo bahiense no fue un dato menor. El equipo logró plantear los partidos de otra manera y creció, sumado el acople de experiencia para los delanteros con la vuelta de Juan Manuel Doria un año después. Pero ya en aquella temporada 2011 Bere y su visión de juego, pusieron en otro nivel a Sociedad Sportiva. Ese año y en la fase clasificatoria el XV bahiense hizo un gran partido en Mar del Plata, donde Sporting ganó 11-8 (el try bahiense fue del Bere).

Hay que tener en cuenta que Sportiva no había sido protagonista en las ediciones previas. De hecho ante Sporting había perdido los tres de forma contundente: 39-10 en la edición "piloto" de 2008 (no se denominó Regional Pampeano), 31-15 en 2009 y goleada histórica de 66-5 en 2010.

Tackle a Bere Stortoni en cancha de Sporting.

El segundo capítulo llegó al año siguiente nada menos que con la final. Jugaron un torneo con 10 equipos divididos en dos zonas en las que el Blanco se quedó con el grupo B invicto y Sporting fue 2º en la zona A. Y cruzaron por primera vez en el torneo en la final, disputada el domingo 7 de octubre en Mar del Plata, donde ganó Sporting por desempate reglamentario (criterio de menor cantidad de amarillas) tras igualar en 6, con dos penales convertidos por "Juani" Aráoz para el XV bahiense en el ST.

Diez años después

Pasaron 10 años hasta el siguiente reencuentro en etapa decisiva como fue la semi de 2022, disputada también en Mar del Plata y con triunfo albinegro por 21-10. Al año siguiente volvieron a jugar cruces aunque la diferencia respecto del año anterior fue que de los 3 disputados en el certamen, esta vez Las Palomas ganaron uno (37-34, en el partido de vuelta de la fase clasificatoria).

Por otra parte, de las cuatro victorias bahienses en el historial tres fueron en La Carrindanga y habiendo anotado 30 o más puntos: 33-31 en 2019 (el año del primer y único título de Sportiva en el TRP A), 37-34 en la edición 2023 y este año 32-25.

El primer y único éxito de Sociedad Sportiva como visitante se produjo en 2015, año en que se jugó la primera versión a dos ruedas con 8 equipos y Las Palomas se impusieron 25-19, dos semanas después de haberle ganado también a Mar del Plata Club como local (21-17).

La pelota va directo a las manos de Juan Manuel Doria, en una obtención de Sportiva como visitante.

Aquella tarde en La Feliz, el equipo dirigido por Cristian Scheverin corrió de atrás ante Sporting (tries de Bere Stortoni y de Guido Álvarez Font en el primer tiempo, con una conversión de Manuel Santos) pero lo remontó con try de Matías Lindner en la segunda parte más dos penales y una conversión de Santos.

Fue un gran momento en la primera rueda de Sociedad Sportiva, que de una fecha a otra bajó a los dos punteros del momento.

El equipo alcanzó una racha ganadora de 7 victorias consecutivas luego de caer en el debut ante "Uni" de Mardel y hasta que en las revanchas le puso freno San Ignacio en Mar del Plata (22-18, fecha 9). En la última fecha, tras el éxito como local ante Argentino 23-18, se produjo el retiro de Stortoni.

Partidos que marcaron aprendizajes y madurez, para llegar a este presente en el que Sociedad Sportiva mantiene su competitividad frente a los más ganadores del certamen (Mar del Plata Club y Sporting) y les disputa el trono.

El historial

El historial de enfrentamientos en el Regional Pampeano A entre Sociedad Sportiva y Sporting:

Año                      Partido                                     Etapa    

2008        Sporting 39 (b)-Sportiva 10        1er torneo (previo al TRP)

2009        Sporting 31-Sportiva 15                       Una rueda

2010        Sporting 66 (b)-Sportiva 5                   Una rueda

2011        Sporting 11-Sportiva 8 (b)                    Clasificación

2011        Sporting 19-Sportiva 7                         Semifinales

2012        Sporting 6-Sportiva 6                               Final

2013        Sporting 24 (b)-Sportiva 19 (b)             Una rueda

2014        Sporting 26–Sportiva 0                         Clasificación

2015        Sporting 19 (b)–Sportiva 25               Primera rueda

2015        Sportiva 22–Sporting 31                    Segunda rueda

2016        Sporting 18-Sportiva 8                        Primera rueda

2016        Sportiva 34 (b)-Sporting 39                Segunda rueda

2017        Sporting 17-Sportiva 10 (b)                 Primera rueda

2017        Sportiva 16 (b)-Sporting 20                Segunda rueda

2018        Sportiva 9-Sporting 26 (b)                     Clasificación

2018        Sporting 37-Sportiva 19              Fase Campeonato (ida)

2018        Sportiva 22-Sporting 39           Fase Campeonato (vuelta)

2019        Sportiva 33-Sporting 31 (b)            Fase Clasificación

2019        Sporting 21-Sportiva 12                Fase Campeonato (ida)

2019        Sportiva 18 (b)-Sporting 22        Fase Campeonato (vuelta)

2021        Sporting 53 (b)-Sportiva 29                 Clasificación

2022        Sporting 26-Sportiva 25 (b)                Primera rueda

2022        Sportiva 14-Sporting 29 (b)               Segunda rueda

2022        Sporting 21-Sportiva 10                         Semifinales

2023        Sporting 37-Sportiva 25                       Primera rueda

2023        Sportiva 37-Sporting 34 (b)                 Segunda rueda

2023        Sporting 27-Sportiva 19                         Semifinales

2024        Sporting 34 (b)-Sportiva 12                   Primera fase

2024        Sportiva 25 (b)-Sporting 26                  Segunda fase

2025        Sportiva 32-Sporting 25 (b)                  Primera rueda

2025        Sporting 17-Sportiva 14 (b)                Segunda rueda

(b). Obtención punto bonus.

