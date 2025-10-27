Sportiva-Sporting: la semifinal que se viene y un historial cargado de asteriscos

Francisco Cantalejos (Sportiva) dispone la pelota, en el primero del 2025 que jugaron, con victoria bahiense en La Carrindanga 32-25.

Comenzó una semana decisiva para los cuatro mejores del Regional Pampeano A de rugby. El próximo sábado se jugarán las semifinales de la decimosexta edición, que contará con participación bahiense.

Sociedad Sportiva, que este año es el único representante de la Unión de Rugby del Sur en la máxima categoría, será local por segunda vez en el historial de cinco semifinales ya disputadas. Esta ventaja deportiva es por haber finalizado en el 2º lugar de la fase clasificatoria, tras un desempate por reglamento con Sporting, que también ocupó el 2º lugar.

Justamente blancos y albinegros se enfrentarán el sábado venidero en La Carrindanga, con horario a confirmar. Si bien el habitual es el de 15.45, como no habrá partidos preliminares, se podría adelantar para las 15. El otro cruce lo animarán Mar del Plata Club (1º) frente a Universitario de Mar del Plata (4º).

Puntos en común

El primer punto en común es que Sportiva y Sporting volverán a verse en una instancia decisiva del regional por quinta vez, después de jugar tres semifinales y una final.

En los cuatro casos previos siempre hubo triunfo marplatense, en una supremacía en el historial que aplica también a los partidos de la fase regular o clasificatoria con 23 partidos ganados sobre 27.

Felipe Arza arremete en el avance Paloma ante Sporting.

El repaso al historia arroja varios asteriscos que constituyen referencias entre estos siempre candidatos a luchar por el título del TRP A.

Por ejemplo, a nivel de definiciones disputaron una semifinal por primera vez en 2011, año del regreso de Bernardo Stortoni a Las Palomas.

Aquel sábado 27 de agosto en la Villa Marista los locales se acomodaron 6-0 en el primer tiempo y extendieron la ventaja en el complemento a 16-0 a los 73m. La visita descontó con try de Federico Molina a poco del final, pero no alcanzó para más.

La llegada de Stortoni al equipo bahiense no fue un dato menor. El equipo logró plantear los partidos de otra manera y creció, sumado el acople de experiencia para los delanteros con la vuelta de Juan Manuel Doria un año después. Pero ya en aquella temporada 2011 Bere y su visión de juego, pusieron en otro nivel a Sociedad Sportiva. Ese año y en la fase clasificatoria el XV bahiense hizo un gran partido en Mar del Plata, donde Sporting ganó 11-8 (el try bahiense fue del Bere).

Hay que tener en cuenta que Sportiva no había sido protagonista en las ediciones previas. De hecho ante Sporting había perdido los tres de forma contundente: 39-10 en la edición "piloto" de 2008 (no se denominó Regional Pampeano), 31-15 en 2009 y goleada histórica de 66-5 en 2010.

Tackle a Bere Stortoni en cancha de Sporting.

El segundo capítulo llegó al año siguiente nada menos que con la final. Jugaron un torneo con 10 equipos divididos en dos zonas en las que el Blanco se quedó con el grupo B invicto y Sporting fue 2º en la zona A. Y cruzaron por primera vez en el torneo en la final, disputada el domingo 7 de octubre en Mar del Plata, donde ganó Sporting por desempate reglamentario (criterio de menor cantidad de amarillas) tras igualar en 6, con dos penales convertidos por "Juani" Aráoz para el XV bahiense en el ST.

Diez años después

Pasaron 10 años hasta el siguiente reencuentro en etapa decisiva como fue la semi de 2022, disputada también en Mar del Plata y con triunfo albinegro por 21-10. Al año siguiente volvieron a jugar cruces aunque la diferencia respecto del año anterior fue que de los 3 disputados en el certamen, esta vez Las Palomas ganaron uno (37-34, en el partido de vuelta de la fase clasificatoria).

Por otra parte, de las cuatro victorias bahienses en el historial tres fueron en La Carrindanga y habiendo anotado 30 o más puntos: 33-31 en 2019 (el año del primer y único título de Sportiva en el TRP A), 37-34 en la edición 2023 y este año 32-25.

El primer y único éxito de Sociedad Sportiva como visitante se produjo en 2015, año en que se jugó la primera versión a dos ruedas con 8 equipos y Las Palomas se impusieron 25-19, dos semanas después de haberle ganado también a Mar del Plata Club como local (21-17).

La pelota va directo a las manos de Juan Manuel Doria, en una obtención de Sportiva como visitante.

Aquella tarde en La Feliz, el equipo dirigido por Cristian Scheverin corrió de atrás ante Sporting (tries de Bere Stortoni y de Guido Álvarez Font en el primer tiempo, con una conversión de Manuel Santos) pero lo remontó con try de Matías Lindner en la segunda parte más dos penales y una conversión de Santos.

Fue un gran momento en la primera rueda de Sociedad Sportiva, que de una fecha a otra bajó a los dos punteros del momento.

El equipo alcanzó una racha ganadora de 7 victorias consecutivas luego de caer en el debut ante "Uni" de Mardel y hasta que en las revanchas le puso freno San Ignacio en Mar del Plata (22-18, fecha 9). En la última fecha, tras el éxito como local ante Argentino 23-18, se produjo el retiro de Stortoni.

Partidos que marcaron aprendizajes y madurez, para llegar a este presente en el que Sociedad Sportiva mantiene su competitividad frente a los más ganadores del certamen (Mar del Plata Club y Sporting) y les disputa el trono.

El historial

El historial de enfrentamientos en el Regional Pampeano A entre Sociedad Sportiva y Sporting:

Año Partido Etapa

2008 Sporting 39 (b)-Sportiva 10 1er torneo (previo al TRP)

2009 Sporting 31-Sportiva 15 Una rueda

2010 Sporting 66 (b)-Sportiva 5 Una rueda

2011 Sporting 11-Sportiva 8 (b) Clasificación

2011 Sporting 19-Sportiva 7 Semifinales

2012 Sporting 6-Sportiva 6 Final

2013 Sporting 24 (b)-Sportiva 19 (b) Una rueda

2014 Sporting 26–Sportiva 0 Clasificación

2015 Sporting 19 (b)–Sportiva 25 Primera rueda

2015 Sportiva 22–Sporting 31 Segunda rueda

2016 Sporting 18-Sportiva 8 Primera rueda

2016 Sportiva 34 (b)-Sporting 39 Segunda rueda

2017 Sporting 17-Sportiva 10 (b) Primera rueda

2017 Sportiva 16 (b)-Sporting 20 Segunda rueda

2018 Sportiva 9-Sporting 26 (b) Clasificación

2018 Sporting 37-Sportiva 19 Fase Campeonato (ida)

2018 Sportiva 22-Sporting 39 Fase Campeonato (vuelta)

2019 Sportiva 33-Sporting 31 (b) Fase Clasificación

2019 Sporting 21-Sportiva 12 Fase Campeonato (ida)

2019 Sportiva 18 (b)-Sporting 22 Fase Campeonato (vuelta)

2021 Sporting 53 (b)-Sportiva 29 Clasificación

2022 Sporting 26-Sportiva 25 (b) Primera rueda

2022 Sportiva 14-Sporting 29 (b) Segunda rueda

2022 Sporting 21-Sportiva 10 Semifinales

2023 Sporting 37-Sportiva 25 Primera rueda

2023 Sportiva 37-Sporting 34 (b) Segunda rueda

2023 Sporting 27-Sportiva 19 Semifinales

2024 Sporting 34 (b)-Sportiva 12 Primera fase

2024 Sportiva 25 (b)-Sporting 26 Segunda fase

2025 Sportiva 32-Sporting 25 (b) Primera rueda

2025 Sporting 17-Sportiva 14 (b) Segunda rueda

(b). Obtención punto bonus.