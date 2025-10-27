Bahía Blanca | Lunes, 27 de octubre

12.3°

Bahía Blanca | Lunes, 27 de octubre

Fórmula 1.

La aclaración de la Fórmula 1 sobre la maniobra que perjudicó a Colapinto en el GP de México

El piloto argentino no pudo superar a su compañero Pierre Gasly en el tramo final.

Foto: Archivo La Nueva.

La Fórmula 1 explicó por qué se utilizó el auto de seguridad en la vuelta 70, una maniobra que perjudicó a Franco Colapinto en el GP de México.

Ayer se corrió la prueba número 20 del calendario 2025, que coronó a Lando Norris (McLaren) como ganador en el Autódromo Hermanos Rodríguez, de Ciudad de México.

La próxima competencia se llevará a cabo en Brasil, el domingo 9 de noviembre en el circuito de Interlagos.

En cuanto a la maniobra que perjudicó a "Colapa", se produjo cuando el piloto argentino estuvo a punto de superar a su compañero de Alpine, Pierre Gasly, pero finalmente no lo logró.

“Carlos Sainz hizo un trompo y se detuvo en la curva 14. El coche comenzó a echar humo, lo que significó que los comisarios tuvieran que ingresar a la pista, motivo por el cual se desplegó un VSC”, explicó la cuenta oficial de la máxima categoría en X (anteriormente Twitter).

