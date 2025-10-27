Lo que hizo anoche Austin Reaves para los Lakers, dejó con la boca abierta a toda la NBA

El escolta de 27 años y 1m96 fue la gran figura de LA. Foto: NBA.

El escolta Austin Reaves tuvo una noche para la historia ayer, en una nueva victoria de Los Ángeles Lakers en la fase regular de la NBA, temporada 2025-26.

Sin sus principales figuras por lesión, los Lakers vencieron a Sacramento Kings por 127 a 120, para quedar en el 4º lugar de la Conferencia Oeste.

Anoche la gran figura fue Reaves, quien anotó 51 puntos haciendo olvidar las bajas de LeBron James y de Luka Doncic.

El escolta distribuyó su puntuación con 6-10 en triples, 6-12 en dobles y 21-22 en tiros libres. Además aportó 11 rebotes, 9 asistencias y 2 recuperos en 39 minutos 04 segundos en cancha.

El segundo caudal de puntos más importantes del elenco de casaca amarilla lo hizo el centro DeAndre Ayton, con 22 tantos (también bajó 15 rebotes).

Mientras que en Sacramento metió 32 Zach LaVine.

Los Lakers volverán a presentarse hoy, esta vez ante Portland Trail Blazers desde las 22.30.

Mientras tanto San Antonio Spurs, líder del Oeste, volvió a ganar. Superó a Brooklyn Nets por 118-107 y se mantiene invicto luego de tres presentaciones.

Posiciones para los 10 de arriba en la Conferencia Oeste.

Hubo otra noche de alto vuelo para el linguilíneo Victor Wembanyama con 31 tantos.

En otros resultados: Pistons 119-Celtics 113. Wizards 113-Hornets 139, Cavaliers 118-Bucks 113, Heat 115-Knicks 107, Timberwolves 114-Pacers 110, Mavericks 139-Raptors 129 y Clippers 114-Trail Blazers 107.

Estos son los 10 primeros equipos en el Este.

Para hoy: Pistons-Cavaliers (20), Sixers-Macig (20), Bulls-Hawks (21), Pelicans-Celtics (21), Spurs-Raptors (21), Rockets-Nets (21), Mavericks-Thunder (21.30), Jazz-Suns (22), Timberwolves-Nuggets (22.30), Warriors-Grizzlies (23) y Lakers-Trail Blazers (23.30).