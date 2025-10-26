A los 100 años, Ángela fue a votar y emocionó a todos: “Cumplir con la democracia no tiene edad”

En la Escuela Primaria Nº 56 de La Plata se vivió un momento muy emotivo. Ángela, una mujer de 100 años, decidió cumplir con su deber cívico a pesar de estar de no estar obligada.

En un video que se viralizó en redes sociales, se la puede ver a la mujer llegar, ayudada por un andador, a la mesa donde emitió su sufragio. Allí la autoridad de mesa le explicó los pasos a seguir requeridos por la nueva modalidad de votación en la provincia de Buenos Aires.

Con toda la convicción, se la pudo ver dirigirse al biombo de cartón para marcar su elección, y luego volver para depositar su voto en la urna.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Asimismo, Oscar D’Olivo, un vecino de 104 años que vive en la localidad cordobesa, se mostró conmovido al saber que su nombre había sido eliminado del padrón electoral.

“Quiero preguntar a la Junta Electoral por qué me han sacado del padrón. ¿Porque soy delincuente o algo así? Toda mi vida fue sana, pura, y tengo muchos testigos de que es así. Quiero saber cuál es el motivo”, expresó en declaraciones a medios locales.

D’Olivo aseguró que nunca fue notificado y pidió una explicación formal a la Junta Electoral Nacional. Según fuentes judiciales, las exclusiones pueden producirse por errores administrativos o actualizaciones automáticas en los registros civiles, especialmente en casos de personas mayores de 100 años. (Fuente: mejorinformado).