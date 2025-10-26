Histórica remontada: Santilli dio el gran batacazo y derrotó al peronismo en la Provincia

Cuando ya se conocen los resultados del 98% de las mesas, La Libertad Avanza dio el gran batacazo de estas Legislativas 2025, al derrotar a Fuerza Patria, plasmando así un resultado impensado antes de las 18 del domingo.

Sobre las 23, los porcentajes son de 41,45% para Diego Santilli, mientras que la lista Jorge Taiana alcanza a 40,91%. En votos, el conteo es 3.574.130 contra 3.528.077.

Estos números representan un gran golpe para el principal partido de la oposición, que se veía como el gran ganador de estas elecciones, empujado por los resultados obtenidos en los comicios del último 7 de septiembre.

En cuanto al resto de las fuerzas políticas, el Frente de Izquierda y de Trabajadores consiguió 434.875 votos (5,04%); seguido de Propuesta Federal para el Cambio, 241.209 (2,79 %); Provincias Unidas, 211.003 (2,44%); Nuevo Buenos Aires, 115.687 (1,34%), y Frente Patriota Federal, 104.065 (1,20%).

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Con menos de 1% de los sufragios, se ubicaron Alianza Unión Federal, 77.752; Coalición Cívica, 68.818; Potencia, 60.662; Movimiento Político Social y Cultural Proyecto Sur, 52.116; Movimiento Avanzada Socialista, 49.071; Alianza Nuevos Aires, 44.986; Unión Liberal, 43.039, y Liber.Ar, 16.549.

Con estos resultados, LLA obtuvo 17 bancas, Fuerza Patria 16, y Frente Izquierda, 2.