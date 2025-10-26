Contundente triunfo de La Libertad Avanza en Bahía Blanca
El partido liderado por el presidente Javier Milei amplió la diferencia obtenida en septiembre contra el peronismo de Fuerza Patria.
La Libertad Avanza ganó con contundencia la elección legislativa de este domingo en Bahía Blanca, con el 54,08 % de los votos, por encima del 26,34 % del peronismo de Fuerza Patria.
La lista encabezada por Diego Santilli obtuvo 88.107 sufragios, de acuerdo con el 99,18 % de los datos del escrutinio provisorio. El justicialismo liderado por Jorge Taiana consiguió 42.912.
En las legislativas bonaerenses del 7 de septiembre, la lista violeta para concejales alcanzó el 46,19 % de los votos mientras que el oficialismo municipal logró 31,11 %. Si se toma como referencia el tramo de diputados provinciales, en Bahía la diferencia fue muy similar: 46,41 % para LLA y 30,51 % para Fuerza Patria.
Es decir, la diferencia de 15-16 puntos de septiembre se amplió este 26 de octubre a 28 puntos.
En cuanto a otras fuerzas políticas en estas legislativas nacionales, en nuestro distrito el tercer lugar fue para el Frente de Izquierda con el 5,50 % (8.965 votos), seguido por Provincias Unidas con 3,68 % (6.002).
La participación fue del 67,21 %, ya que asistieron 169.958 personas sobre un padrón de 252.843. Es una suba respecto de septiembre, cuando ocurrió un ausentismo récord ya que apenas votó el 60,45 %.
La cantidad de votos en blanco fue muy baja, del 1,29 % (2.194 sufragios), mientras que los nulos resultaron el 2,74 % (4.663).