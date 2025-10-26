Contundente triunfo de La Libertad Avanza en Bahía Blanca

La Libertad Avanza ganó con contundencia la elección legislativa de este domingo en Bahía Blanca, con el 54,08 % de los votos, por encima del 26,34 % del peronismo de Fuerza Patria.

La lista encabezada por Diego Santilli obtuvo 88.107 sufragios, de acuerdo con el 99,18 % de los datos del escrutinio provisorio. El justicialismo liderado por Jorge Taiana consiguió 42.912.

En las legislativas bonaerenses del 7 de septiembre, la lista violeta para concejales alcanzó el 46,19 % de los votos mientras que el oficialismo municipal logró 31,11 %. Si se toma como referencia el tramo de diputados provinciales, en Bahía la diferencia fue muy similar: 46,41 % para LLA y 30,51 % para Fuerza Patria.

Es decir, la diferencia de 15-16 puntos de septiembre se amplió este 26 de octubre a 28 puntos.

En cuanto a otras fuerzas políticas en estas legislativas nacionales, en nuestro distrito el tercer lugar fue para el Frente de Izquierda con el 5,50 % (8.965 votos), seguido por Provincias Unidas con 3,68 % (6.002).

La participación fue del 67,21 %, ya que asistieron 169.958 personas sobre un padrón de 252.843. Es una suba respecto de septiembre, cuando ocurrió un ausentismo récord ya que apenas votó el 60,45 %.

La cantidad de votos en blanco fue muy baja, del 1,29 % (2.194 sufragios), mientras que los nulos resultaron el 2,74 % (4.663).