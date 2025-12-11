El pronóstico: cómo estará el tiempo este viernes en la ciudad
Las previsiones de Satelmet para este 12 de diciembre en Bahía Blanca.
El servicio de Satelmet anticipa para este viernes 12 de diciembre una jornada con una temperatura mínima de 18 grados y una máxima de 33 en Bahía Blanca.
Por la mañana el tiempo pasará de templado a cálido y ventoso, con ráfagas regulares del sector oeste y buena visibilidad.
La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región
Durante la tarde el tiempo se presentará soleado y ventoso, con ráfagas de regulares a fuertes desde los sectores oeste y sudoeste. El índice de radiación UV se prevé alto y la visibilidad se mantendrá buena.
La noche, por su parte, será cálida con viento en paulatina disminución, y se estima para las 00 del sábado una temperatura de 26 grados.