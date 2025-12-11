El pronóstico: cómo estará el tiempo este viernes en la ciudad

El servicio de Satelmet anticipa para este viernes 12 de diciembre una jornada con una temperatura mínima de 18 grados y una máxima de 33 en Bahía Blanca.

Por la mañana el tiempo pasará de templado a cálido y ventoso, con ráfagas regulares del sector oeste y buena visibilidad.

Durante la tarde el tiempo se presentará soleado y ventoso, con ráfagas de regulares a fuertes desde los sectores oeste y sudoeste. El índice de radiación UV se prevé alto y la visibilidad se mantendrá buena.

La noche, por su parte, será cálida con viento en paulatina disminución, y se estima para las 00 del sábado una temperatura de 26 grados.