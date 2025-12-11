Bahía Blanca | Jueves, 11 de diciembre

26.3°

Bahía Blanca | Jueves, 11 de diciembre

26.3°

Bahía Blanca | Jueves, 11 de diciembre

26.3°
La ciudad.

El pronóstico: cómo estará el tiempo este viernes en la ciudad

Las previsiones de Satelmet para este 12 de diciembre en Bahía Blanca.

Archivo La Nueva.

El servicio de Satelmet anticipa para este viernes 12 de diciembre una jornada con una temperatura mínima de 18 grados y una máxima de 33 en Bahía Blanca.

Por la mañana el tiempo pasará de templado a cálido y ventoso, con ráfagas regulares del sector oeste y buena visibilidad.

La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región

Durante la tarde el tiempo se presentará soleado y ventoso, con ráfagas de regulares a fuertes desde los sectores oeste y sudoeste. El índice de radiación UV se prevé alto y la visibilidad se mantendrá buena.

La noche, por su parte, será cálida con viento en paulatina disminución, y se estima para las 00 del sábado una temperatura de 26 grados.

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La ciudad.
La ciudad.
La ciudad.
La ciudad.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE