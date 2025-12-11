Milei viajará a Londres y quiere negociar el levantamiento del veto británico a la compra de armas

Javier Milei planea viajar a Londres en el primer semestre del año próximo y quiere negociar el levantamiento del veto británico sobre la adquisición de tecnología militar de última generación, reveló el diario The Telegraph. Fuentes de la Casa Rosada confirmaron que el viaje oficial se concretará en 2026.

“No hay potencias mundiales sin poder militar. Ningún país cuenta en el contexto internacional si no puede defender sus fronteras”, dijo Milei al periódico británico.

Las restricciones a la compra de armamento y tecnología militar fueron impuestas por el Reino Unido tras la guerra de Malvinas.

Sin embargo, un portavoz del gobierno británico negó la existencia de conversaciones sobre este punto. “No hay conversaciones específicas con Argentina sobre que Reino Unido relaje sus controles de exportación de armas”, indicó el vocero.

La noticia se conoce días después que aviones de combate F-16 fueron adquiridos a Dinamarca por un acuerdo aprobado por Trump. Sin embargo, muchas otras armas siguen bloqueadas por Gran Bretaña, que suministra componentes clave.

El rol de Estados Unidos

Según el periódico, tanto la Argentina como Estados Unidos están presionando para cambiar las reglas.

El diario dijo que Milei le confirmó que se iniciaron negociaciones con Londres para flexibilizar el veto británico. El presidente, de acuerdo al periódico, respondió a una consulta en ese sentido: “Absolutamente”.

Voceros de Downing Street negaron la existencia de negociaciones “específicas” sobre la flexibilización del veto, pero otras fuentes dijeron que las conversaciones bilaterales sobre defensa estaban en marcha y que continuarían el próximo año, dijo The Telegraph.

¿Milei viajará al Reino Unido en 2026?

The Telegraph reveló que Milei se convertirá en el primer presidente argentino en visitar Gran Bretaña desde 1998. El último mandatario argentino que visitó Reino Unido fue Carlos Menem, cuando viajó a Londres en octubre de ese año.

Según la versión, el mandatario viajaría en abril o mayo del próximo año. Además, habría una reunión con el primer ministro, Keir Starmer, así como con líderes de la oposición. Milei habría invitado al premier a visitar Buenos Aires, siempre de acuerdo al reporte.

“Como considero que la solución (al conflicto de Malvinas) pasa por buscarla a través de soluciones pacíficas y diplomáticas, creo que la mejor manera de demostrar la voluntad por parte de Argentina es demostrar que también tenemos una relación comercial adulta”, dijo Milei, citado por el periódico. (con información de TN)