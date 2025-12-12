Javier Lanari es el nuevo Secretario de Comunicación

Javier Lanari fue designado como nuevo secretario Comunicación del Gobierno nacional, en el marco de la administración que encabeza el presidente Javier Milei.

La designación quedó oficializada en el Boletín Oficial, donde se formalizó su incorporación al área encargada de la estrategia y coordinación de la comunicación gubernamental.

Cambios en el área de comunicación del Ejecutivo

El nombramiento de Lanari se inscribe en el proceso de reorganización del esquema comunicacional del Ejecutivo, una de las áreas clave de la gestión libertaria desde el inicio del mandato presidencial.

“Lanari es el flamante secretario de Comunicación y Prensa”, destacó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al nombrarlo en la cena anual de ADEPA que tuvo lugar este jueves por la noche.

Adorni dejó ese cargo, que también incluía ser vocero presidencial, para ocupar el de Jefe de Gabinete, aunque se espera que mantenga un rol activo en la comunicación oficial. (N/A)