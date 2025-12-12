Con suspendidos y lesionados, juego 2: Sportivo (0)-Liniers (1) e Independiente (1)-9 de Julio (0)
Las series se juegan al mejor de cinco. Un jugador del Chivo recibió cinco fechas de suspensión y otro de Sportivo, una. El viola tiene una sensible baja.
Liniers, como visitante e Independiente en condición de local, buscan ampliar la ventaja, desde las 21, en la continuidad de las series (al mejor de cinco) correspondientes a la Promoción, entre los equipos de Primera y Segunda.
El Chivo enfrentará a Sportivo Bahiense, en el Eladio Santos, arbitraje de Alejandro Ramallo, Sebastián Giannino y Juan Gabriel Jaramillo.
En la apertura de la serie, el albinegro se impuso, por 78 a 72, en suplementario (62-62), en cancha de Pacífico.
De esta manera, se recuperó de la última derrota sufrida frente a Estrella, que lo había condenado a jugar esta instancia y prolongar el suspenso respecto de su continuidad en la categoría.
Para hoy, los dos sufren ausencias, a raíz de la descalificación que sufrieron en el partido inaugural: Alejo Agulló, de Liniers, recibió cinco fechas de suspensión, y Andrés Barbero,de Sportivo, una.
La jugada sucedió cuando transcurrían 5m17 del complemento y, según el informe, la sanción a Agulló fue "por aplicar un golpe con el codo en la cabeza de Barbero, quien reaccionó empujándolo con sus manos en la zona del cuello/cara siendo también descalificado por dicha acción".
En Italia 250
En el otro encuentro, Independiente recibe a 9 de Julio, contralor de Sebastián Arcas, Alejandro Vizcaíno y Joel Schernenco.
En el juego 1, el viola aprovechó su lucidez después de un prolongado período de inactividad (se impuso 67 a 66), ante un rival que llegaba desgastado por la serie en la que evitó el descenso directo, condenando a San Lorenzo, en cinco partidos.
En el local nuevamente no juega Fernando Bonino -viaje laboral-, mientras que los estudios determinaron que Juan Pablo Morán sufrió un micro desgarro -en la última jugada-, por lo tanto se pierde este partido y el próximo. La visita, en tanto, está completa.
Los terceros encuentros serán el próximo martes.