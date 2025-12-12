Con suspendidos y lesionados, juego 2: Sportivo (0)-Liniers (1) e Independiente (1)-9 de Julio (0)

Fernando Rodríguez [email protected] Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Liniers, como visitante e Independiente en condición de local, buscan ampliar la ventaja, desde las 21, en la continuidad de las series (al mejor de cinco) correspondientes a la Promoción, entre los equipos de Primera y Segunda.

El Chivo enfrentará a Sportivo Bahiense, en el Eladio Santos, arbitraje de Alejandro Ramallo, Sebastián Giannino y Juan Gabriel Jaramillo.⁩

En la apertura de la serie, el albinegro se impuso, por 78 a 72, en suplementario (62-62), en cancha de Pacífico.

De esta manera, se recuperó de la última derrota sufrida frente a Estrella, que lo había condenado a jugar esta instancia y prolongar el suspenso respecto de su continuidad en la categoría.

Para hoy, los dos sufren ausencias, a raíz de la descalificación que sufrieron en el partido inaugural: Alejo Agulló, de Liniers, recibió cinco fechas de suspensión, y Andrés Barbero,de Sportivo, una.

La jugada sucedió cuando transcurrían 5m17 del complemento y, según el informe, la sanción a Agulló fue "por aplicar un golpe con el codo en la cabeza de Barbero, quien reaccionó empujándolo con sus manos en la zona del cuello/cara siendo también descalificado por dicha acción".

En Italia 250

En el otro encuentro, Independiente recibe a 9 de Julio, contralor de Sebastián Arcas, Alejandro Vizcaíno y Joel Schernenco.

En el juego 1, el viola aprovechó su lucidez después de un prolongado período de inactividad (se impuso 67 a 66), ante un rival que llegaba desgastado por la serie en la que evitó el descenso directo, condenando a San Lorenzo, en cinco partidos.

En el local nuevamente no juega Fernando Bonino -viaje laboral-, mientras que los estudios determinaron que Juan Pablo Morán sufrió un micro desgarro -en la última jugada-, por lo tanto se pierde este partido y el próximo. La visita, en tanto, está completa.

Los terceros encuentros serán el próximo martes.