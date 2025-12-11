El mejor Villa Mitre mostró cantidad y calidad, borrando a Pacífico: ¡41 de ventaja!

Fernando Rodríguez [email protected] Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Villa Mitre mostró su mejor versión de principio a fin, apabullando a Pacífico, 101 a 60, en el tercer juego correspondiente a la final del segundo tramo del torneo de Primera, Aldo "Bebe" Storti, que ahora quedó 2-1.

La Villa igualó su máxima diferencia, la cual ya había establecido de local frente a San Lorenzo, 102-61 y, al mismo tiempo, le provocó por segunda vez a Pacífico su puntuación más baja del torneo: en el primer tramo le ganó 70 a 60.

Siguiendo con los números fríos, el tricolor estableció la máxima diferencia del juego en el resultado final, que empezó a construirlo desde el mismo inicio.

Salió con una buena defensa de contención, la cual Pacífico le costó atacar, sin poder romper la primera línea y apelando al lanzamiento de tres puntos (1-5).

Adelante, la Villa tuvo fluidez y encontró tiros cómodos, con Heinrich empezando derecho: 9-3.

El verde se mostró inseguro, forzando el juego y no encontrando referencias, porque Depaoli siguió a Salvatori, Amigo no dejó mover a Cortés y Alem contuvo a Loos: 13-3 en 5m20.

Con mucha soltura, abriendo la cancha en el 5x5 y pasándose la pelota hasta encontrar desacomodada la defensa, que no llegaba a los tiros abiertos fue un volcán en erupción. Y llegaron dos triples seguidos de Harina, que sacó ventaja cada vez que arrancó con o sin pelota.

El 19-3 a esta altura era demoleador y, encima, el tricolor empezó a meter recambios ingresando ¡Pennacchiottti!, Alejo Blanco, Joaquín Jasen, Manu Iglesias y cerró los diez con Lorca, la figura del partido anterior.

Era demasiado para el verde: 33-13 el primer cuarto al frente la Villa, con 4-8 en triples, 7-10 en dobles y 7-7 en libres.

La energía que transmitió Alejo Blanco para pasar rápidamente de defensa a ataque, más un positivo Pennacchiotti con su tiro de media distancia, sumado al volumen de juego colectivo, suelto y cargado de confianza mostró al mejor Villa Mitre.

Todo esto contrastaba con la frustración e impotencia de Pacífico, que a esta altura ya parecía haber agotado sus recursos para intentar reaccionar.

Su oposición era realmente alta, acaso, por primera vez plasmando la diferencia de material.

Y llegó la máxima de 26 (43-17, en 5m10 el segundo cuarto). Ante tanta efectividad tricolor y reparto de puntos jugando bien abierto, Pacífico primero tiró una zona y después, como alternativa, subió la defensa.

Entonces fue cuando el tricolor empezó a ganar por el fondo, cortando y ocupando los espacios que se generaban a espaldas de la defensa.

Finalizado el primer tiempo, la sensación generalizada en el Casanova era que estaba todo resuelto, o casi, aun restando 20 minutos.

El descanso, larguísimo por cierto, tuvo la cancha cubierta de chicos cuando los equipos se fueron al vestuario y después se pusieron a limpiarla, lo cual enfrió aún más lo que venía muy tranquilo por el trámite mismo.

En el inicio del complemento, Villa Mitre sacó 24 y Pacífico, con parcial de 7-0 recortó, claro, a 17...

Poco duró ese momento dulce del verde, porque llegaron dos conversiones de Heinrich, hubo un triple de Harina y con otro de Depaoli sacó 25, cerrando el cuarto 28 arriba (por segunda vez la máxima hasta ahí).

Ya con todo a favor, el tricolor mostró capacidad para no confundirse por la diferencia establecida, manteniendo el plan de juego y la intesidad en ambos costados de la cancha.

Así, lo que se presumía al término del primer tiempo, se confirmó en el complemento, sacando 33 en 2m30 del último cuarto: 82-49.

Faltaba mucho, Pacífico ya no tenía nada para cambiar la historia y Villa Mitre había hecho todo para empezar a darle descanso a sus referentes.

Pasó otro juego de la serie final y, a esta altura, la estadística indica que Pacífico ganó el primer por 15 puntos y el tricolor respondió con +17 en el segundo y +41 en el tercero.

El lunes irá el cuarto, ese que Pacífico se ganó merecidamente en el primero, el mismo que hoy, después de este resultado, parece tan lejano después de lo que mostró Villa Mitre.

La síntesis:

Villa Mitre (101): F. Depaoli (12), F. Harina (18), F. Amigo (13), I. Alem (4), R. Heinrich (14), fi; F. Pennacchiotti (5), A. Blanco (8), J. Jasen (5), M. Iglesias (3), J. Lorca (17), L. Gómez Lepez (2) y B. Iguacel. DT: Emiliano Menéndez.

Pacífico (60): B. Salvatori (18), F. Mattioli (2), V. Cortés (9), S. Loos (1), T. Sagarzazu (10), fi; J.C. Redivo (3), M. Boccatonda (5), I. Errazu (6), Genaro Pisani, G. Lucas, Gino Pisani (6) y F. Pulión. DT: Mauro Richotti.

Cuartos: Villa Mitre, 33-13; 42-28 y 74-46.

Árbitros: Sebastián Arcas, Alejandro Vizcaíno y Horacio Sedán.

Cancha: Osvaldo Casanova (Estudiantes).

Serie: Villa Mitre. 2-1.