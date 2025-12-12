Heinrich y un mensaje tras el amplio triunfo de Villa Mitre: "Demostramos que no van a llevarnos puestos"

Con un andar arrollador de principio a fin, pasajes de alto nivel colectivo e individualidades sobresalientes, Villa Mitre venció con gran contundencia a Pacífico y pasó al frente en la serie final del segundo tramo del torneo de primera división, Aldo "Bebe" Storti.

La máxima de 41 (101 a 60) con la que cerró el partido el tricolor fue un resumen de lo que se vio anoche en el Osvaldo Casanova, con un equipo que dominó todos los aspectos del juego y se puso 2 a 1 en la llave.

"Creo que hoy (por ayer) nos soltamos un poquito en ofensiva sobre todo, y a partir de ahí construimos el partido y obviamente que empezaron a aparecer las opciones, creo que todos tuvimos nuestro momento. Después, atrás defendimos un montón, nos enfocamos en las cositas que había que hacer y por eso ellos quedaron en 60 puntos cuando a lo largo de todo el año metieron alrededor de 85 en todos los partidos", reconoció el pivot tricolor, Ramiro Heinrich.

Pese a que sacó ventaja bien temprano en el desarrollo (ganó el primer cuarto 33 a 13), el equipo que conduce Emiliano Menéndez nunca soltó el pie del acelerador, mantuvo su plan de juego y siguió enfocado en completar una gran noche, casi sin importar el tanteador.

"Creo que eso habla de la madurez del equipo -entendió Heinrich-, de los jugadores de experiencia que tenemos, que sabemos que no hay que aflojar. No podíamos permitir que ellos tomaran confianza y creo que eso quedó clarito y lo pudimos plasmar", remarcó el oriundo de Tornquist, quien marcó 14 puntos y bajó 7 rebotes.

-¿Cuánto hubo de mental para este cambio del primer partido al segundo juego y, sobre todo, a lo visto hoy (por anoche)?

-Un montón, entendemos que la serie está muy física. Por ahí los equipos vienen a proponernos ese juego pensando que nosotros nos achicamos o que así nos pueden ganar, pero la realidad es que nosotros tratamos de jugar al básquet, pero si hay que jugar físico también lo sabemos hacer y quedó demostrado que no van a llevarnos puestos.

Además de lo visto en el parqué, los números también demuestran lo significativo del éxito de Villa Mitre, ya que igualó su triunfo más abultado en la temporada (también le había ganado por 41 a San Lorenzo) y Pacífico empató su peor producción ofensiva en el año (había anotado 60 ante el tricolor, pero en el primer tramo del torneo).

-Por la instancia y lo que demostraron, ¿creés que fue uno de sus mejores partidos en el último tiempo?

-Me parece que sí; ya te digo... me parece que nos pudimos sacar la presión, jugar más sueltos y disfrutar más del juego. Esperemos poder cerrar la serie en el cuarto partido, que nosotros también tenemos una lucha con tratar de jugar la menor cantidad de partidos posibles ,porque tenemos mucha carga de minutos.

La serie al mejor de cinco juegos continuará el lunes en el Osvaldo Casanova, donde Villa Mitre intentará cerrar la llave para medirse ante Olimpo en la Súper final y Pacífico buscará forzar un quinto punto.

"Tenemos que seguir partido a partido y jugar el próximo sabiendo que ellos pueden estar más nerviosos, porque sino se termina la serie, pero no tenemos que aflojar", avisó Heinrich.