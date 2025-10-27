El mapa se pintó de violeta: uno por uno, los ganadores en las provincias

El mapa nacional volvió a teñirse en su mayoría de violeta y La Libertad Avanza (LLA) se impuso como la fuerza más votada, con más de 8 millones de votos.

El oficialismo nacional se impuso en los cinco distritos de mayor peso electoral: Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza.

En Buenos Aires, LLA dio el batacazo con una victoria por menos de un punto con Diego Santilli a la cabeza, mientras que en CABA Patricia Bullrich sacó más del 50 por ciento en la categoría Senadores.

En Mendoza, el ministro de Defensa, Luis Petri, obtuvo un amplio triunfo con el 53%, mientras que los candidatos libertarios se impusieron con el 42 y 40 % en Córdoba y Santa Fe, respectivamente, con diferencia de más de 10 puntos sobre los segundos, de Provincias Unidas.

Los libertarios también ganaron en Tierra del Fuego, Chubut, Neuquén, Río Negro, San Luis, Entre Ríos, Misiones, Chaco, Jujuy y Salta.

En tanto, Fuerza Patria consiguió una sorpresiva victoria en Santa Cruz, donde se impuso la lista encabezada por el cura Juan Carlos Molina.

El peronismo, con distintos nombres, también logró triunfos en Formosa, La Rioja, San Juan, Catamarca, Tucumán y La Pampa.

Los únicos oficialismos provinciales que ganaron este domingo fueron el Frente Cívico de Santiago de Gerardo Zamora (por 30 puntos de diferencia), y el frente Vamos Corrientes, de Gustavo Valdés (por un punto). (NA)