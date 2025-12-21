Rafael Grossi aseguró que Milei es una figura “a nivel global” y que “genera mucho interés”.

El actual director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y candidato a secretario de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Rafael Grossi, aseguró que el presidente Javier Milei es una figura “a nivel global” muy destacada y que “genera mucho interés”.

Asimismo, agradeció que el mandatario lo eligiera como representante para candidatearse en la Secretaría de la ONU e hizo lo propio con el ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Pablo Quirno, y con el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), a la que calificó como “una institución muy prestigiosa”.

Al ser consultado sobre su candidatura, Grossi sostuvo que, a través de su propia experiencia, “sabe lo que puede aportar”, no sólo por ser el actual titular de la OIEA, sino por haber sido embajador argentino en Austria, entre otras funciones.

“En la guerra entre Rusia y Ucrania, he logrado tender puentes y mantener un diálogo permanente tanto con (Vladimir) Putin como con (Volodímir) Zelensky. O lo que estamos haciendo en el Medio Oriente, en Irán, con el programa nuclear, y en otros lugares del mundo. Pudimos acercar posiciones y lograr soluciones concretas”, manifestó en una entrevista con BAE Negocios.

En la misma línea, aseguró que en el caso de que logre ganar la secretaría “quiere unas naciones unidas que funcionen” y desestimó que la ONU cumpla sólo el papel de ser “una linda idea romántica” para convertirse en una institución donde “se vea lo que se logra”: “Cuando ves las guerras que hay en el mundo, no ves a las Naciones Unidas mínimamente involucradas allí”, agregó.

Por otra parte, sostuvo que en su gestión en la OIEA “probó” que se pueden “acercar posiciones” cuando se tiene una visión “imparcial” y remarcó la importancia de tener ecuanimidad para acercarse a los problemas “y dar soluciones, que la gente acepte, realistas y útiles”.

“Ser imparcial no es ser indiferente. Creo que pasa por ahí el tema. Porque vos tenés un corazón que late y una emoción y vos sabés que alguien está haciendo algo mal. Pero si a esa persona voy y le digo ‘Usted es un criminal’, no va a querer hablar conmigo. Se terminó la conversación y yo tengo que tener la capacidad de sentarme con esa persona y que la conversación continúe. Entender lo que dice y proponerle cosas”, explicó Grossi.

También, se refirió a la visión “crítica” que tiene Donald Trump sobre las Naciones Unidas, debido que el presidente norteamericano dejó muchas veces en claro que es una entidad “burocratizada, que cuesta mucha plata y que no trae muchas soluciones concretas”.

“Más allá de las críticas, hay bastantes puntos donde es razonable lo que están diciendo. En mis conversaciones en Washington, con gente muy allegada al presidente Trump, con el secretario (Marco) Rubio, nunca me han dicho ‘Queremos destruir a las Naciones Unidas’. Lo que me han dicho es que quieren otras Naciones Unidas. Unas Naciones Unidas más enfocadas”, remarcó.

Para finalizar, aseguró que “no tiene problemas con esa visión” porque su propuesta es centrarse “en las prioridades”: “Si para los Estados Unidos las Naciones Unidas no están funcionando bien, pueden funcionar bien”, agregó.

“Si yo le levanto el ‘dedito’ a la Nación más poderosa del mundo, no voy a ser un secretario general muy exitoso. Voy a quedar bien, por ahí, con los que les gusta criticar a las grandes potencias, pero no voy a cumplir mi rol”, concluyó (NA)