El argentino Rafael Grossi confirmó que se postulará como nuevo secretario general de la ONU

El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, confirmó este jueves su intención de postularse para el cargo de secretario general de la ONU, informaron medios de Rusia.

“Sí, tengo la intención de hacerlo”, comentó Grossi, a los periodistas en el marco del foro internacional la Semana Atómica Mundial en Moscú, al responder a la pregunta correspondiente, según cita el sitio Sputnik News.

El diplomático argentino ocupa el cargo de director general del OIEA desde diciembre de 2019.

La elección del próximo secretario general de la ONU tendrá lugar en 2026 para suceder al portugués António Guterres, quien ocupa el puesto desde enero de 2017.

Grossi recibiría el apoyo del Vaticano, según especuló en los últimos días el sitio La Política Online. (NA)