El consumo, otra vez en caída: bajaron las ventas en supermercados y mayoristas

En el mes de septiembre, las ventas en supermercados y autoservicios mayoristas volvieron a mostrar caídas, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Censos. Según se indicó, los datos reflejan caídas interanuales, lo que confirma que el consumo masivo atraviesa un nuevo período de enfriamiento.

En el caso de los supermercados, las ventas a precios constantes registraron en el noveno mes del año una disminución de 0,8% en forma interanual. Además, el indicador desestacionalizado mostró una baja de 0,2% respecto de agosto, mientras que la serie tendencia-ciclo también cayó 0,4% mensual.

En cuanto al acumulado de los primeros nueve meses del año, el INDEC destacó que las ventas reales presentan todavía un saldo positivo de 2,7% frente al mismo período de 2024. Sin embargo, la desaceleración en los últimos meses comenzó a erosionar ese crecimiento.

En valores corrientes —es decir, sin ajustar por inflación— las ventas en supermercados totalizaron $1.962.362 millones, con un avance de 23,8% interanual. Esta suba responde en gran medida al incremento de precios, ya que la variación real mostró un retroceso.

Entre los rubros con mayores aumentos nominales, el informe resaltó a “Indumentaria, calzado y textiles para el hogar”, con un crecimiento de 53,4%; seguido por “Carnes”, con 45,2%; y “Alimentos preparados y rotisería”, con 35,2%. Los artículos de “Almacén”, que representan el 28,1% de la facturación total, se incrementaron 24,2% interanual.

En cuanto al comportamiento por medios de pago, las compras con tarjeta de crédito concentraron el 44,1% del total, con ventas por $865.406 millones, lo que representa una variación de 20,5% interanual. Le siguieron las tarjetas de débito (26,4% del total, 21,6% interanual) y el efectivo (16,2%, 17,5%). Por otra parte, los “otros medios de pago”, que incluyen billeteras virtuales, QR y vales, aumentaron 53,2%, con $260.981 millones, siendo el segmento de mayor dinamismo nominal.

Las ventas presenciales en salones de ventas representaron el 96,5% del total, con $1.894.031 millones y un alza nominal de 23,4%. Las compras online avanzaron 34,8%, aunque su participación se mantuvo en niveles bajos: 3,5%.

A nivel jurisdiccional, los mayores incrementos nominales se registraron en Catamarca (35,3%), Neuquén (30,4%), Río Negro (29,8%), Resto de Buenos Aires (27,8%) y Tierra del Fuego (27,1%). La Ciudad de Buenos Aires, por su parte, mostró una suba nominal de 25,4%.

Mayoristas

El enfriamiento del consumo también se reflejó en los autoservicios mayoristas. Según el INDEC, las ventas a precios constantes registraron en septiembre una disminución de 13,1% interanual, un retroceso considerablemente más profundo que el observado en los establecimientos minoristas. La serie desestacionalizada mostró una baja mensual de 5,2%, mientras que la serie tendencia-ciclo cayó 1,5%.

“El acumulado enero-septiembre de 2025 registra una caída de 7,4% respecto a igual período de 2024”, indicó el informe oficial.

En valores corrientes, las ventas mayoristas sumaron $287.852 millones, lo que implicó un incremento nominal de 7,9% frente a septiembre del año pasado. Entre los rubros con mayores subas se destacaron “Carnes”, con un alza de 29,9%; “Panadería”, con 15,6%; “Bebidas”, con 13,3%; y “Almacén”, con 12,4%. En contraste, se registraron caídas nominales en “Electrónicos y artículos para el hogar” (-18,7%) y en “Artículos de limpieza y perfumería” (-0,4%).

En el desglose por medios de pago, las operaciones abonadas con “otros medios” —como billeteras virtuales, QR o vales— crecieron 62,5% interanual, alcanzando una participación del 32,9% sobre el total. Las compras con tarjeta de crédito avanzaron 2,4%, mientras que las realizadas en efectivo y con tarjeta de débito retrocedieron 6,8% y 21,2%, respectivamente.

Las ventas nominales cayeron 11,4% en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero crecieron 2,2% en los 24 partidos del Gran Buenos Aires y 13,1% en el resto del país. (con información de Infobae)