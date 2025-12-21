Una ONG asegura que la Argentina tiene las tasas municipales más altas del mundo

El titular de la ONG Lógica, Matías Olivero Vila, aseguró que la Argentina "tiene las tasas municipales más altas del mundo", al revelar que, según un estudio realizado entre 30 países tomando en cuenta los siete impuestos más importantes, “en seis tenemos los más gravosos del mundo, y uno de ellos es las tasas municipales”.

“Hay un incremento desmedido en las tasas municipales, en medio de una fuerte voracidad fiscal”, advirtió Olivero Vila, quien agregó que otro de los problemas es que muchas tasas se aplican sobre los ingresos de las empresas, y no en función del servicio prestado.

“La Argentina aparece apenas acompañada de un puñadito de países, solamente Brasil, Italia, pero lejísimos de la Argentina, ya que en el resto son por importes módicos, porque se calculan los impuestos del servicio recibido, nunca sobre los ingresos totales del vendedor”, indicó.

Olivero Vila diferenció entre lo que es un impuesto y una tasa. “El impuesto es un pago que se hace sin contraprestación específica, como seguridad, educación, salud. La tasa tiene que haber un servicio individualizado, específico, y se calcula en en base a los costos del servicio recibido”, explicó.

Dijo que en el país hay jefes comunales que “le cobran tasas a una empresa que está en su en su partido, en su municipio, según lo que facturó, para poder darle el servicio de seguridad, higiene o medio ambiente. Eso está mal”.

Destacó además la necesidad de “visibilizar voluntariamente estas tasas en los tickets de consumo, como determina la ley de transparencia fiscal al consumidor que hemos impulsado desde Lógica".

"No hay ninguna norma que prohíba visibilizar voluntariamente las tasas municipales en los tickets”, resaltó. (NA)