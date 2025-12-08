Crece la tensión entre Luis Caputo y un intendente peronista por el aumento de una tasa municipal
El ministro de Economía redobló las críticas contra Federico Achával, jefe comunal del municipio bonaerense. Lo acusó de tener un “accionar irresponsable”.
Crece la tensión entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y el intendente de Pilar, el peronista Federico Achával, por el aumento de una tasa a los supermercados, que impactará en los precios.
El titular del Palacio de Hacienda lanzó: “No compren nada en Pilar. No avalen el accionar irresponsable de su intendente”.
El funcionario citó un comunicado de la ASU, que pidió una audiencia “urgente” y advirtió sobre los “graves perjuicios” que generará la aplicación de la tasa, que se oficializó en la Ordenanza Fiscal 2026, como pérdida de ventas, impacto en Fiestas y competencia desleal.
Caputo destacó en su cuenta de X: “Muy bien la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), es lo que hay que hacer: exponerlos. Que todos sepan quién está verdaderamente a favor y quién está en contra de la gente y la industria”.
En posteos previos, el ministro había planteado previamente: “Mientras en LLA trabajamos para bajar impuestos y hacer más competitiva nuestra industria, los intendentes kirchneristas los suben como si nada. No van a aprender nunca. No les interesa la gente. Y encima te quieren vender que su modelo es de desarrollo”.
El funcionario luego publicó una foto de Achával y cuestionó: “Este es el intendente de Pilar que estafa a sus vecinos con subas de impuestos". Caputo reclamó: “¡Compren en otro lado! ¡No convaliden el accionar de esta gente!“.
Los detalles del aumento
- Previo al pico de compras de fin de año, el municipio de Pilar aprobó un cambio con fuerte impacto en supermercados y comercios de grandes superficies.
- Se trata de la Tasa de Protección Ambiental, que antes se pagaba como un monto fijo y que pasó a cobrarse como 2% del total de ventas sin IVA.
- La medida entró en vigencia el 1° de diciembre y obligará a las empresas a adaptar sus sistemas de facturación antes del 15 de este mes.
- La ordenanza municipal 112/25 alcanza no solo a supermercados e hipermercados, sino también a shoppings, hoteles, industrias, universidades privadas y empresas de servicios, que quedarán obligadas a actuar como agentes de recaudación.
- Además, el monto correspondiente a la tasa deberá aparecer discriminado en cada ticket de compra, por lo que los consumidores verán el aumento de manera explícita.
- La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) expresó su “profunda preocupación y rechazo” por la medida y alertó que aplicar un porcentaje sobre cada venta implica un aumento inmediato en el costo final que pagan las familias.
- La polémica por los cambios en la tasa se produce en un escenario de fuerte tensión política, en el que los intendentes buscan fortalecer ingresos propios frente a restricciones presupuestarias, mientras que la administración nacional insiste en avanzar con una reducción impositiva amplia como uno de sus ejes del programa económico. (TN)