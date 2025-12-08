Hallaron con vida a los cinco andinistas que estaban perdidos en un cerro de Mendoza

Cinco andinistas que estaban perdidos en Cerro Punta Negra, en Mendoza, fueron hallados con vida después de varias horas de incertidumbre y se trata de dos soldados voluntarios, un civil y dos australianos que fueron encontrados en distintos puntos de la montaña.

Las autoridades provinciales y nacionales informaron que, en la mañana de este lunes, luego de varias horas sin novedades, el Cuerpo Aéreo Policial – Halcón 1 logró hallar a los tres andinistas que se encontraban desaparecidos.

Asimismo, luego de ser puestos a resguardo, fueron descendidos hasta el Manzano Histórico donde se los examinó y se determinó que estaban en perfecto estado de salud.

Acerca de los extranjeros, indicaron que fueron vistos por la Zona del Portillo, límite con Chile y, luego de ser analizados por el personal médico, se les permitió que continúen su viaje hasta el país vecino.

Desde el medio El Sol, información a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, se remarcó que los operativos comenzaron en la tarde-noche del domingo con diversos equipos de rescate.

Trabajaron personal de la Gendarmería Nacional, la Agrupación XI “Cuyo”, el Escuadrón 28 “Tunuyán”, el Grupo Alférez Portinari y el Grupo Especializado en Alta Montaña, efectivos del Ejército Argentino, la Policía de Mendoza y guardaparques provinciales. (NA)