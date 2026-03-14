Se juega la segunda fecha en Damas y mirá quiénes son los pibes arrancan el Apertura

El Torneo Apertura de la Asociación Bahiense de Hockey tendrá acción este fin de semana, con la continuidad del certamen de Damas y el debut de los Caballeros, que comenzarán mañana.

En mujeres, la acción se concentrará hoy en las tres copas.

Mientras que los varones tendrán su estreno mañana, con actividad en Primera y también en Sub 14.

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*Segunda fecha

-Copa de Oro:

El Nacional "A" vs Sportiva "A"

Pacífico "A" vs Argentino "A"

Monte vs Independiente de Dorrego

Libre: Universitario

-Copa de Plata:

Puerto Belgrano vs Pacífico "B"

Tiro Federal vs El Nacional "B"

Sportiva "B" vs Universitario "B"

-Copa de Bronce

Universitario "C" vs Palihue

Porteño vs Sportiva "B" (cancha de la ABH)

El Nacional "C" vs Sporting

*Resultados de la primera fecha

-Copa de Oro

Sportiva "A" 0-2 Universitario "A"

Independiente de Dorrego 2-5 Pacífico "A"

Argentino "A" 2-1 El Nacional "A"

Libre: Monte

-Copa de Plata

Universitario "B" 3-2 Villa Mitre

El Nacional "B" 1 (2)-1 (1) Sportiva "B"

Pacífico "B" vs Tiro Federal (reprogramado)

-Copa de Bronce

Palihue 4-1 Argentino "B"

Puerto Belgrano "B" 0-4 Universitario "C"

Sporting 17-0 Porteño

*¡Arrancan los pibes!

Con tres partidos se pone en marcha mañana el Torneo Apertura de Caballeros.

Todos los encuentros se disputarán desde las 16 y se medirán:

Atlético Monte Hermoso vs El Nacional

Palihue vs Universitario

Pacífico vs Puerto Belgrano

*Planteles y objetivos

Universitario

-Jugadores: Martín Aldunate, Milton Barrera, Thiago Bonifazi, Facundo Chávez, Julián Dimaschow, Paulo Fabián, Santino Farruggia, Joaquín Gonzáles, Luciano Huss, Nicolás Kuhn, Alejo Lemel, Gonzalo Moraga, Ezequiel Muñoz, Martín Pedernera, Emiliano Pistolesi, Mirko Poklepovic, Christian Reyes, Tomás Rossi, Alejo Ruiz, Juan Manuel Sánchez e Ignacio Tapia.

-Entrenador: Leonardo Woodward

-Preparador físico: Tomás Lloret

El Nacional

-Jugadores: Tobías Salvatori, Santiago Brendel, Lautaro López Weitt, Bruno Costa Biondi, Gastón Mónaco, Pablo Alaniz, Mauro Carrizo, Mauro Ferreyra, Luciano Donati, Agustín Araujo, Hernán Molina, Baltazar Agudiak, Matías Rigassio, Juan Palacio, Javier Zapata, Román Weimbender, Alejandro Wunderlich, Christian Cahparro, Martín Portela Díaz y Gabriel Alonso.

-Entrenador: Jesús Sassi

-Preparador físico: Félix Zamora

-La frase del DT:

"El objetivo es armar un plantel competitivo ya que dejaron algunos jugadores con experiencia y hay chicos nuevos que hay que darles rodaje, este año tenemos el Regional A y es un torneo duro", contó Jesús Sassi.

"Además estoy coordinando a los entrenadores del club, el desafío este año es que todas las categorías trabajen según un diseño anual, para que haya una línea de continuidad en los aspectos formativos de las jugadoras y jugadores y todos sepan a qué apuntar por categoría", agregó Jesús.

Puerto Belgrano

-Jugadores: Joaquín Díaz, Ariel Conti, Juan Francisco Ordieres, Mateo Sagreras, Julián Mazzarello, Guillermo Miranda, Diego Romano, Cristian Tomei, Manuel Fernández, Emanuel Buide, Fermín Portela, Francisco Cañizares, Franco Viel, Miltón Álvaro, Manuel Pereyra, Thiago Parela, Mauricio González, Santiago Álvarez Toledo, Juan Francisco Facciandini, Joaquín Franchi y Gonzalo Mazzarello.

-Entrenadora: Lucía López Izarra

-Preparador físico: Melisa Rosales

-La frase de la DT:

"Les dije a los chicos que este año sí o sí tiene que ser la final del torneo local. Tenemos ese objetivo, llegar a la final sí o sí, tenemos ese sueño tan ansiado de salir campeón de la Asociación", señaló la entrenadora Lucía López Izarra.

"Este año también tenemos la Súper Liga, que somos el único equipo de Caballeros que vamos, y el objetivo es competir. Ya tuvimos la posibilidad hace dos años de ir, tenemos esa experiencia y queremos estar a la altura. Sabemos que es muy difícil, pero buscaremos llegar lo más arriba posible", avisó la Colo.

Pacífico

-Jugadores: Martín Carrasco, Ariel Conti, Juan Cruz Díaz, Braian Eberling, Matías Emparan, Franco Fittipaldi, Santiago Gallardo, Matías Germano, Joaquín Gilardi, Tobías Giménez, Exequiel Tobias, Alejo Lara, Julián Ludueña, Dante Pirola, Oscar Ruiz, Kevin Sáenz, Federico Sánchez Sosa, Lucas Schmitz, Diego Ugarte y Juan Vallejo.

-Entrenadora: Florencia Donati

-Asistente: Ana Gonzalía

-Preparadora física: Antonella Falaschi

-La frase de la DT:

"Es un equipo relativamente nuevo, con muchos jugadores que arrancaron de grandes, así que por el momento el foco de este año está puesto en fortalecer el grupo, trabajar en potenciar habilidades individuales y a la par construir la identidad del equipo en el campo de juego", contó Florencia Donati.

"En resultados esperamos poder meternos entre los cuatro, pero vamos a ir partido a partido. Venimos de un 2025 bastante complicado, con la cancha y la inundación que nos afectaron bastante, como tener que entrenar muy tarde en otras canchas, asíque ahora estamos volviendo a la normalidad", remarcó Flor.

Palihue

-Jugadores: Dante Acuña, Juan Pablo Abdelnabe, Juan Francisco Aristu, Guillermo Avit, Francisco Buján, Fabián Giménez, Juan Ignacio Leivar, Matías Montero, Santiago Montero, Gonzalo Muñoz, Iván Sangineto, Franco Soto, Ezequiel Pérez, Agustín Pereyra y Federico Weitt.

-Entrenadora: Nahiara Altamirano

-Asistente: Laura Chorrero

-La frase de la DT:

"Nuestros principales objetivos es que siga creciendo el hockey masculino en el club, que se siga sumando gente", señaló Nahiara Altamirano.

"Queremos estar entre los primeros cuatro, pero nuestro enfoque está en que tenemos que ser competitivos, hay que seguir fortaleciendo el equipo, que predomine la disciplina y el compromiso en todo momento", agregó la entrenadora.

"La idea es combinar un plantel con experiencia en el hockey y chicos que vienen de otro deporte", redondeó.

Atlético Monte Hermoso

-Jugadores: Matías Rodríguez, Lisandro Sueldo, Ramiro Lozano, Hernán Díaz, Rodrigo Servido, Tomás Graneros, Simón Duarte, Maikol Benítez, Dante Martín, Damián Aban, Santino Alamaza, Ciro Pratula, Emiliano Cao Gene, Pablo Montenegro, Jano Martín, Tiziano López, Agustín Gazzo, Leonardo Casco, Nahuel De Queiros, Joaquín Torres, Emanuel Grillo y Federico Leumberger.

-Entrenadora: Noelia Sueldo

-La frase de la entrenadora:

"Este año nos propusimos generar un plantel superior, porque los chicos que hoy están en formativas, que son del club, cuando llegan al plantel de mayores no siempre hay un proyecto que los contenga", contó Noelia Sueldo.

"Nuestro principal objetivo este año es poder darle identidad a este plantel", remarcó la rusa.