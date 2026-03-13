Cuál es el secreto del club La Armonía para captar tantos chicos y poder darle cabida a todos

"El club crece en la medida que se dispone de recursos, pero es sorprendente cómo chicos y chicas se acercan a practicar deportes. El predio de calle Don Bosco está siempre colmado con el fútbol en todas sus categorías, pero en la sede central hay 200 jóvenes practicando vóleibol, otros 100 en patín y hay lugar para las bochas, con su escuelita, y otras actividades para gente mayor", aseguró Daniel Nóbile, presidente de la institución velezana.

Unos 1.200 socios movilizan a la institución, pero todo está orquestado con un trabajo prolijo y ordenado de la comisión directiva y sus allegados.

"Somos la cara visible, pero atrás de todo esto hay mucha gente valiosa que aporta su tiempo día a día. Nuestro empeño pasa por hacer una institución cada vez mejor, con obras y proyectos, sin depender de los resultados deportivos. En el deporte se gana y se está arriba, ahí todo reluce; pero cuando no se dan los resultados hay que estar presente para no perder a ningún chico", amplió Nóbile quien pasó por "El Diario Deportivo", programa que se emite de lunes a viernes de 14 a 15 por La Nueva Play.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"La perseverancia es esencial. Nos trazamos metas y las cumplimos; en ocasiones sale y en otras no, pero se hace el intento. Acá hay proyectos a corto, mediano y largo plazo, el club tiene espacio para crecer y emprender nuevas actividades. Esa es la meta que perseguimos", sostuvo Nóbile.

Por su parte, el prosecretario Fernando Servera, quien avaló los dichos de Nóbile señalando que el club tiene un orden administrativo y contable que le permite pensar a futuro.

"Estoy muy involucrado con las bochas, pero observo el trabajo que se hace en general y es muy bueno. En bochas tenemos dos canchas sintéticas hermosas, un nuevo técnico trabajando en la escuelita, como Juan Scarfi, y dos equipos en Primera A como nunca ocurrió. Ya se enfrentaron y es un hecho histórico para el club", resaltó Servera.

"Ver las dos canchas con cuatro equipos -seis jugadores- con la misma casaca nos emocionó a todos. Parecían cuatro seleccionados de bochas, con jóvenes jugando al lado de los consagrados. Eso te conmueve. También quiero decir que ya está la fecha para el cuarto especial individual 'Juan José Rosso'. Será a mediados de septiembre y sin dudas uno de los torneos más convocantes del país", resaltó.

La nota completa a continuación: