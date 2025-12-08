Bahía Blanca | Lunes, 08 de diciembre

34.9°

Reforma laboral: el 33% de los argentinos fue maltratado alguna vez en su trabajo

Una encuesta de Randstad en Argentina, Chile y Uruguay reveló que el 58% de los trabajadores argentinos asegura sentirse valorado por su jefe directo.

NA

Una nueva encuesta de Randstad sobre el talento en el Cono Sur reveló la compleja relación entre los trabajadores argentinos y sus jefes.

Si bien la mayoría se siente valorada, persisten importantes brechas en el reconocimiento de logros y en la comunicación.

Eel estudio, que abarcó a 4.089 personas de Argentina, Chile y Uruguay, arrojó los siguientes resultados sobre la relación laboral:

  • Valoración: el 58% de los trabajadores argentinos asegura sentirse valorado por su jefe directo. A nivel regional, Argentina se ubica segunda, solo por detrás de Chile (59%).
  • Reconocimiento: a pesar de la valoración, el 32% de los argentinos nunca recibió un reconocimiento por sus logros. Solo el 22% asegura que su jefe siempre reconoce su trabajo. La CEO de Randstad, Andrea Ávila, calificó el reconocimiento como una herramienta "esencial pero subutilizada".
  • Maltrato Laboral: un tercio de los argentinos denunció haber sufrido un maltrato. El 33% de los encuestados afirmó haberse sentido maltratado por su jefe en alguna ocasión, y un 9% dijo que fue "muchas veces".
  • Escucha: solo el 37% de los trabajadores argentinos siente que su jefe siempre escucha sus opiniones.
  • Redes Sociales: un 30% de los argentinos dijo que sí agregaría a su jefe a sus contactos de redes sociales, reflejando la tendencia de las nuevas generaciones hacia relaciones laborales más horizontales. (NA)

