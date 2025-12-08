Reforma laboral: el 33% de los argentinos fue maltratado alguna vez en su trabajo
Una encuesta de Randstad en Argentina, Chile y Uruguay reveló que el 58% de los trabajadores argentinos asegura sentirse valorado por su jefe directo.
Una nueva encuesta de Randstad sobre el talento en el Cono Sur reveló la compleja relación entre los trabajadores argentinos y sus jefes.
Si bien la mayoría se siente valorada, persisten importantes brechas en el reconocimiento de logros y en la comunicación.
Eel estudio, que abarcó a 4.089 personas de Argentina, Chile y Uruguay, arrojó los siguientes resultados sobre la relación laboral:
- Valoración: el 58% de los trabajadores argentinos asegura sentirse valorado por su jefe directo. A nivel regional, Argentina se ubica segunda, solo por detrás de Chile (59%).
- Reconocimiento: a pesar de la valoración, el 32% de los argentinos nunca recibió un reconocimiento por sus logros. Solo el 22% asegura que su jefe siempre reconoce su trabajo. La CEO de Randstad, Andrea Ávila, calificó el reconocimiento como una herramienta "esencial pero subutilizada".
- Maltrato Laboral: un tercio de los argentinos denunció haber sufrido un maltrato. El 33% de los encuestados afirmó haberse sentido maltratado por su jefe en alguna ocasión, y un 9% dijo que fue "muchas veces".
- Escucha: solo el 37% de los trabajadores argentinos siente que su jefe siempre escucha sus opiniones.
- Redes Sociales: un 30% de los argentinos dijo que sí agregaría a su jefe a sus contactos de redes sociales, reflejando la tendencia de las nuevas generaciones hacia relaciones laborales más horizontales. (NA)