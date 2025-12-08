Reforma laboral: el 33% de los argentinos fue maltratado alguna vez en su trabajo

Una nueva encuesta de Randstad sobre el talento en el Cono Sur reveló la compleja relación entre los trabajadores argentinos y sus jefes.

Si bien la mayoría se siente valorada, persisten importantes brechas en el reconocimiento de logros y en la comunicación.

Eel estudio, que abarcó a 4.089 personas de Argentina, Chile y Uruguay, arrojó los siguientes resultados sobre la relación laboral: