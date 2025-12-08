Córdoba: una mujer fue detenida por vivir con el cadáver de su hija

Una mujer fue detenida en la provincia de Córdoba acusada de vivir con el cadáver de su hija, quien se encontraba desaparecida desde hace varios días, y ahora le realizarán pericias psiquiátricas.

El sábado por la noche, vecinos de la joven, de 22 años, denunciaron que hacía un tiempo no la veían y que había olor nauseabundo por la zona, motivo por el cual la Policía acudió hasta su vivienda, ubicada en el barrio Villa Rumipal.

Allí los agentes fueron recibidos por la madre de la víctima, a quien le preguntaron si sabía algo de su hija y ella respondió que se encontraba “acostada sobre su cama”.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Cuando ingresaron al cuarto hallaron el cuerpo semidesnudo debajo de la cama, en avanzado estado de descomposición.

De manera inmediata se dio aviso a las autoridades judiciales, quienes solicitaron la toma de declaraciones y peritajes en el lugar.

Según información que brindó el medio El Doce Tv, las primeras estimaciones destacan que la muerte habría ocurrido entre cinco y seis días antes del descubrimiento.

Respecto de la mujer, de 64 años, se determinó su detención y que se le realicen pericias psicológicas y psiquiátricas para evaluar su estado de salud mental.

La fiscal Paula Bruera informó que la joven murió por un paro cardiorrespiratorio. (NA)