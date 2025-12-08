Volvieron a desalojar un after con 80 personas en una vivienda del barrio 1º de Mayo

Un after que se desarrollaba en una vivienda ubicada en Manuel Molina al 1700 fue desalojado este lunes por la mañana luego de un operativo policial que se inició a las 6.30.

De acuerdo a lo señalado por fuentes oficiales, efectivos de la seccional Quinta, junto con personal del GTO, UTOI y el comando de Patrullas, procedieron a interrumpir el evento que se llevaba a cabo en un domicilio particular cuyo propietario fue identificado como Walter Gabriel Tartuferi, de 45 años.

Durante la intervención, el personal policial constató una infracción a las Ordenanzas Municipales 21432 y 16870, modificatoria 20160, vinculadas a este tipo de actividades.

El operativo finalizó a las 7.35, logrando el desalojo total de las 80 personas que se encontraban en el lugar. Las actuaciones fueron elevadas al magistrado municipal de intervención, según se indicó.

Dicho after ha sido objeto de reiteradas clausuras en los últimos tiempos.