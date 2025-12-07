Finde XL: cómo funcionarán los servicios en Bahía durante el feriado de este lunes

El municipio informó que, debido al feriado nacional por el Día de la Inmaculada Concepción de María, los distintos servicios funcionarán en la ciudad de acuerdo con el siguiente esquema.

Colectivos: circularán con horarios y frecuencias de días domingo. Para más información, los usuarios pueden consultar en gpsbahia.com.ar.

Recolección de residuos: el servicio se brindará en forma normal.

Estacionamiento medido y pago: si bien no se cobrará el uso del sistema, se deberán respetar las zonas no permitidas para estacionar.

Hospital Municipal: de 8 a 18 funcionarán los consultorios de guardia de clínica médica y pediatría. En tanto, el servicio de emergencia estará disponible las 24 horas.

Cementerio: permanecerá abierto de 8 a 17 para visitas. La administración atenderá al público de 7 a 12. Estarán habilitados el acceso principal (calle Lejarraga) como el secundario (Sarratea y Abad).

Oficinas municipales: sin atención al público.