Detuvieron a un adolescente que había robado un celular

La aprehensión ocurrió en la intersección de Chile y Tarapacá.

El Comando de Patrullas de la ciudad detuvo a un adolescente de 16 años que había participado en el robo, junto a otros, de un celular en calle Santa Fe y Libertad.

El menor fue aprehendido por las fuerzas policiales y puesto a disposición de la justicia. El damnificado es un chico de 21 años de edad que fue abordado por los delincuentes quienes mediante intimidación le sustrajeron el teléfono celular.

