El partido del Mundial 2026 dedicado al Orgullo, enfrentará a dos países donde la homosexualidad es ilegal

Un partido dedicado al Orgullo en la Copa del Mundo de fútbol 2026 contará con la participación de dos países en los que la homosexualidad es ilegal

El 26 de junio, Seattle dará inicio al fin de semana del Orgullo, y la ciudad había designado el encuentro en Lumen Field como su "Partido del Orgullo". Sin embargo, gracias al sorteo del viernes y la programación del sábado, el partido enfrentará a Egipto e Irán, naciones que tienen fuertes leyes anti-LGBTQ.

Algunos creen que la unión en la ciudad famosa por su liberalismo podría resultar beneficiosa, dado que los simpatizantes gays de ambos países podrán asistir, celebrar su sexualidad y evitar ser procesados ​​por ello. Sin embargo, esto podría haber presentado una situación diplomática complicada para la dirigencia de la FIFA.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En ambos países, las relaciones entre personas del mismo sexo están penalizadas. La pena de muerte es uno de los castigos en Irán, mientras que en Egipto, la comunidad LGBTQ+ ha sufrido repetidas represiones y arrestos, según diversas organizaciones de derechos humanos.

"Ambiente inclusivo"

En una declaración a Outsports, el Comité Asesor del Partido del Orgullo de Seattle (PMAC) indicó que seguirían adelante con el plan, a pesar de una situación potencialmente incómoda.

"Es una expresión liderada por la ciudad anfitriona del compromiso de Seattle y del estado de Washington de crear un ambiente acogedor e inclusivo donde todos se sientan bienvenidos: jugadores, fanáticos, residentes y visitantes por igual", dijeron.

"El fútbol tiene un poder único para unir a personas a través de fronteras, culturas y creencias. Nos honra organizar un Partido del Orgullo y celebrarlo como parte de una comunidad futbolística global. Este partido refleja nuestro compromiso constante con el respeto, la dignidad y la unidad para todos", agregaron.

El comité incluye a Eric Wahl, hermano del fallecido periodista Grant, quien falleció trágicamente mientras cubría el Mundial de Qatar 2022.

En las redes sociales, Wahl señaló que la inclusión de Egipto e Irán podría ser "algo bueno".

"Hay personas LGBTQAI+ en todas partes. Todos son bienvenidos a ser ellos mismos en Seattle", indicó.