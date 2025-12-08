En San Antonio Este terminó la descarga de tubos para uno de los grandes proyectos de GNL

En el puerto de San Antonio Este finalizó la descarga del primer embarque de tubos de acero destinados a la construcción del gasoducto que alimentará a las dos primeras unidades flotantes de GNL previstas para la Argentina por Southern Energy, el consorcio encabezado por PAE y Golar.

La operación se desarrolló según el cronograma establecido y marcó un hito en el proceso de aprovisionamiento para las obras vinculadas al desarrollo energético.

El material llegó a bordo del buque Billion Star, un carguero de 175,53 metros de eslora y 29,4 metros de manga. En total se movilizaron 10.000 toneladas de tuberías, equivalentes a 2.265 unidades de distintos diámetros.

Estas piezas serán utilizadas en la instalación de la traza que permitirá transportar el gas hacia la plataforma donde se realizará el proceso de licuefacción.

La descarga estuvo a cargo de Terminal de Servicios Portuarios Patagonia Norte, concesionaria de la terminal marítima de San Antonio Este. Para la maniobra se emplearon grúas del propio buque y equipamiento especializado de la terminal, junto con personal técnico y operativo que trabajó bajo un esquema planificado para garantizar el movimiento seguro de cada tubo.

Una vez finalizada la operatoria, los materiales fueron trasladados a áreas de acopio dentro del predio portuario, donde permanecerán temporalmente hasta su distribución hacia las zonas de obra.

Las tareas posteriores incluyen clasificación, inspección y preparación para el transporte terrestre que se iniciará en los próximos días.

La operatoria formó parte de una serie de movimientos programados vinculados a proyectos energéticos que avanzan en la región.

En meses recientes ya habían ingresado otros materiales de gran porte para obras de infraestructura asociadas a la producción y el transporte de hidrocarburos.

Según informaron desde el sector logístico, las próximas semanas continuarán con ingresos adicionales de insumos destinados tanto al futuro esquema de GNL como a otras obras del entramado energético.

El cronograma prevé sucesivas descargas y movimientos de cargas especiales a medida que se completen distintas etapas constructivas.

El proyecto de licuefacción, que permitirá procesar gas de Vaca Muerta para exportación, requiere una serie de obras complementarias entre las que se encuentra la instalación de un gasoducto dedicado. La llegada del primer embarque de tuberías representa uno de los pasos iniciales para avanzar con esa infraestructura.