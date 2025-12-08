Pacífico sale a jugar el segundo partido final con la urgencia de Villa Mitre

Fernando Rodríguez [email protected] Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Pacífico y Villa Mitre disputan el segundo punto de la serie final -al mejor de cinco- correspondiente al segundo tramo del torneo de Primera, Aldo "Bebe" Storti.

El partido se disputa, desde las 21, en el Osvaldo Casanova, con arbitraje de Emanuel Sánchez, Mariano Enrique y Sebastián Giannino.

Respecto de los planteles, en el verde Mateo Boccatonda recibió un golpe en una pierna, aunque están disponibles.

En el tricolor, recién hoy definirán, tras la práctica matutina, si nuevamente están todos a disposición. Es la intención, más allá que había algunas opiniones encontradas en cuanto a la participación o no de todos sus elementos, considerando que mañana vuelven a jugar por Liga Argentina.

Lo que pasó

En el primer partido el verde sorprendió con una sólida actuación, diciendo presente desde el mismo inicio del juego, cuando estampó el 11-0.

También, luego de la reacción tricolor (parcial de 21-2), el equipo que conduce Mauro Richotti mostró respuestas, se sobrepuso a ese mal momento y volvió a dominar en el trámite y poco a poco también en el marcador.

Consciente de que cada partido en playoffs es una historia diferente, Pacífico sabe que hoy bien podría encontrarse con un rival herido, con lo que puede significar, para bien, o todo lo contrario.

Claro que después de ponerse 1-0 el verde es quien juega con mayor tranquilidad y libertad, haciendo su propio juego ante un rival con mayores urgencias.

Es que la Villa atraviesa un momento crítico, teniendo que demostrar capacidad de recuperación -rápida- si pretende empezar a salir de este pozo que se encuentra el plantel, que cuenta con varios de los elementos que juegan en Liga Argentina, donde arrastran cinco derrotas consecutivas -las últimas dos como local-.

Esto no hace más que abrir un interrogante respecto de cómo y cuándo iniciará la esperada reacción Villa Mitre. Inclusive, enfrentando un desafío impensado hace poco tiempo, en esta combinación de derrotas de Liga Argentina y torneo local.

Lo cierto es que Pacifico, quien salió de punto en la serie, hoy está 1-0, volvió a ganarle a Villa Mitre (lo había hecho en fase regular con un triple de Valentín Cortés) y es el único que pudo contra el tricolor completo, en dos oportunidades.

Lo que viene

Sin pausa y poco descanso, Villa Mitre jugará mañana nuevamente por Liga Argentina, ante Pico, en el José Martínez.

El miércoles quedará en blanco para los dos equipos y el jueves disputarán el tercer juego de la serie.

Mientras tanto, Olimpo (ganador del primer tramo) espera rival, para disputar la Súper final, al mejor de tres, para conocer al campeón de la temporada.

Entradas

En la secretaría de Pacífico expenden entradas de 10 a 13 y, en el Casanova, desde las 19.30.

Y en la boletería de Caseros, en Villa Mitre, de 10 a 14.

El costo: $10.000 la popular y $15.000 la platea.

Menores de 13 años ingresan gratis.

Solicitan no llevar pelotas ni equipos de mate.

Accesos

La única modificación respecto del primer partido en cuanto a la logística será el tablero electrónico, porque Pacífico es local y Villa Mitre, visitante.

El resto se mantiene: el público tricolor ingresando por Santa Fe 51 y pudiendo ubicarse hasta mitad de cancha, tanto en la popular como en plateas. Y el de Pacífico, por O'Higgins, ocupando la parte alta y baja a la izquierda del ingreso.