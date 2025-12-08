Scalco: "En el primer tiempo fuimos un desastre, pero después cambiamos la imagen"

La misma lucidez que mostró adentro de la cancha para sacar un conejo de la galera y empatar un partido que estaba muy cuesta arriba también la evidenció a la hora de analizar el pasaje de Huracán a la gran final tras eliminar a Liniers por penales. El enorme Brian Scalco analizó a la perfección el partido que se jugó en cancha de Villa Mitre.

"Sinceramente, en el primer tiempo fuimos un desastre, pero después pudimos cambiar la imagen. Cambiamos el chip en el entretiempo, nos dijimos que teníamos que salir a buscar el partido y le pusimos mucha ganas. Nos encontramos con el gol del empate y después sufrimos, la verdad", dijo con mucha sinceridad.

"Huracán siempre trata de ir, pero a veces quedamos mal parados, nuestros centrales bancaron en el mano a mano, lo ganamos en los penales y estamos muy contentos por jugar otra final más", amplió el "Sordo".

Además, el 7 tuvo palabras de elogios para el arquero Matías Salvarezza.

"En los dos partidos tuvo muy buenas intervenciones. Si el otro día (por el partido en el Bule) Liniers nos ganaba en los 90 estaba bien porque él también fue figura. Y en este partido lo demostró otra vez; estuvo con todas las luces", expresó.

Luego se refirió al gol que valió el empate ante el chivo y la chance de definir por penales.

"Sinceramente, cuando me quedó la pelota muerta, todos estaban esperando que tire otra vez el centro, pero decidí pegarle fuerte al primer palo y, por suerte, entró", recordó.

Finalmente, habló de lo que significará jugar otra final más ante Bella Vista.

En el vestuario se los dije a los chicos que no hay nada más lindo que jugar finales y lo difícil que es llegar a estas instancias. Después que sea lo que Dios quiera porque siempre hay un ganador y un perdedor. Pero seguir peleando cosas importantes es muy lindo y más si tu equipo es el mejor del año. Todo esto que vivimos es impagable", valoró.

"Es increíble que volvamos a enfrentarnos contra Bella Vista como hace dos años atrás. Creo que hay que sacarse el sombrero con Huracán, Bella Vista y Liniers, que siempre están en las definiciones. Esto es maravilloso; hace 15 metía tres goles contra Libertad para llegar a los 100 en el Globo, después me tocó irme llorando de la cancha con mi nene, pero le dije que el fútbol da revancha y, por suerte, la tuve rápido", conlcuyó Scalco.