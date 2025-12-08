Fer Dente y Laurita Fernández serían los nuevos conductores de La Peña de Morfi

La dupla de Diego Leuco y Lizy Tagliani se despediría de la conducción de La Peña de Morfi y Telefe estaría en la búsqueda de nuevos rostros para ocupar el lugar que quedaría vacante en el emblemático programa.

Según difundió el periodista Luis Bremer, el canal de las pelotas estaría decidido a apostar por dos figuras con gran experiencia en el prime time y en la conducción: Fernando Dente y Laurita Fernández.

La segunda semana de noviembre y el mes de diciembre son momentos claves para las figuras televisivas, porque es la temporada de renovación de contratos para el año entrante.

A pesar de los deseos de Telefe, el traspaso de Laurita Fernández no sería tan fácil, ya que Canal 9 buscaría tentarla con una propuesta y mantener su ciclo “Bienvenidos a ganar”.

“Canal 9 busca retenerla, que un mes la reemplace Hernán Drago y que en marzo vuelva a su programa, aunque ya se despidió en la grabación del viernes”, contó Bremer en su cuenta de X. (NA)