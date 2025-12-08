Buscan a una adolescente que falta de su domicilio desde el último sábado

La Policía solicitó colaboración para dar con el paradero de una adolescente que falta de su domicilio desde el último sábado.

Se trata de Iara Camila Blázquez, de 15 años.

La joven mide 1,50 metros, es de contextura delgada y tez blanca. Además, posee ojos de color marrón y cabello oscuro hasta la mitad de la espalda.

Cuando fue vista por última vez estaba vestida con un pantalón tipo bombacha de campo de color celeste, una remera de color blanca y un par de zapatillas blancas.

Ante cualquier información, comunicarse al 911 o a la comisaría Primera, ubicada en Beruti 650 (4551902).