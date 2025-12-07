Se viene la tercera edición del festival ¡Al Fin!

El sello discográfico bahiense ¡Al fin! Records presenta la tercera edición de su festival, que se realizará los próximos jueves y viernes, a partir de las 21 horas, en La Macanuda (Moreno 223).

El primero de ambos días será el turno de Alma Dúo y Microclima.

Alma Dúo es una propuesta de dos músicas bahienses que combinan canciones propias con repertorio argentino y latinoamericano. Tienen dos EP publicados: "Canciones de Este Lado" y "Este Lado de Acá". Ellas son Marce Inostroza Valdés (voz, guitarra y composición) y Mariana Colletta (guitarra, voces y arreglos).

Microclima es un grupo de mujeres de Bahía Blanca que trabaja repertorio argentino y latinoamericano con una mirada contemporánea y arreglos propios de raíz folklórica. En 2025 lanzaron su primer simple "Ligera pa' enamorar". Se trata de Camila Eleno (voz y percusión), Mariana Ortiz (guitarra), Eva Baronio (bajo eléctrico) y Aldana Donofrio (acordeón).

El viernes subirán a escena Amuletos y The Noisy Renegades.

Amuletos es una banda de temas propios donde conviven diferentes influencias musicales y un mismo sonido de viento bahiense. Actualmente presentan su nuevo EP “Del Parque”. Integran la banda Ailén Aure (voz y guitarra), Delfina Giorlandini (teclados y voz), Manuel Nieto (guitarra), Agustín Salgado (bajo) y Franco Sacomani (batería).

The Noisy Renegades es un grupo de rock alternativo y grunge, con una formación atípica que incluye dos bateristas tocando de manera simultánea. Tienen un álbum editado y actualmente están grabando un nuevo disco. Los integrantes son Pedro Giorlandini (voz y guitarra eléctrica), Diego Frers (bajo), Búho Briglia y Sergio Beresovsky (baterías).

Las entradas anticipadas, por día, cuestan 10.000 pesos, y están disponibles hasta el miércoles a las 20 horas por WhatsApp al 291-4312371. En puerta, 15.000 pesos.

Más información en alfinrecords.com.