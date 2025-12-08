El recuerdo de la esposa de Sabella, a cinco años de su fallecimiento

La esposa del ex entrenador de la Selección argentina Alejandro Sabella lo recordó en sus redes sociales a cinco años de su fallecimiento a raíz de complicaciones de una cardiopatía agravada por una infección intrahospitalaria.

Silvana Rossi compartió un sentido mensaje en su Instagram personal para recordar a su esposo difunto:

“Hoy vuelvo a ese instante. A tu mano tibia, a tu manera de abrazar con silencio, a la fe profunda que te guiaba en cada paso. Sé que estás. En la luz que me acompaña, en la fuerza que me sostiene, en la paz que me abraza cuando te pienso”.

“Cinco años sin vos…y al mismo tiempo, toda una vida con vos. Gracias por haber sido mi certeza y mi amor más noble. Te honro, te celebro y te llevo conmigo siempre” publicó Rossi adjuntando una foto suya con Sabella.

Tras su ciclo exitoso en Estudiantes de La Plata entre 2009 y 2010 donde conquistó la Copa Libertadores de América y su subcampeonato del mundo con el ´Pincha´ ante el Barcelona y con la Selección argentina en 2014, el director técnico se había alejado del mundo del fútbol sorpresivamente, con ofertas de trabajo por doquier.

El 25 de noviembre de 2020, Sabella fue internado por una descompensación. El ex jugador de River había mejorado y estaba por recibir el alta, pero contrajo un virus intrahospitalario que complicó su cuadro.

Sabella entró en coma bajo medicación donde entró en contacto con sus familiares pero, tras 13 días internado, falleció el 8 de diciembre de 2020. (NA).