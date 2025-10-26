CFK bailó en el balcón de su casa, pero los militantes no disimularon su desencanto por la derrota

La expresidenta Cristina Kirchner salió al balcón de su departamento del barrio porteño de Constitución, donde cumple prisión domiciliaria, luego de que se conocieran los primeros resultados de las elecciones legislativas.

La exmandataria se asomó a las 21.45, permaneció en el balcón por nueve minutos, saludó a los militantes presentes, y se sumó a los cánticos y la murga que los acompañaba.

Durante su breve aparición, también bailó, pero se retiró rápidamente, en medio del desencanto de la militancia por los malos resultados de Fuerza Patria ante La Libertad Avanza.

La actividad en las inmediaciones del departamento fue similar a la vivida el 7 de septiembre, aunque con mayor movimiento en la calle.

En la zona se instalaron puestos ambulantes y parrillas, y los cánticos de los seguidores, que ya no tenían la misma efusividad que en otras ocasiones, se apagaron a medida que avanzaba el escrutinio.