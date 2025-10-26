NBA: qué lesiones sufrió y por cuánto tiempo será baja Doncic en los Lakers

Se informó este domingo que el alero Luka Doncic será baja al menos una semana en Los Ángeles Lakers, a raíz de distintas dolencias sufridas en los últimos enfrentamientos por la temporada regular de la NBA.

Si bien no se trata de lesiones serias, es una baja clave en la estructura del equipo que tampoco cuenta en estos momentos con LeBron James, afectado de dolencia en la zona izquierda del nervio ciático. Su vuelta se estimó para mediados de noviembre.

El problema es un esguince en el dedo izquierdo y un golpe en la pierna izquierda.

En el caso del alero esloveno, le volverán a evaluar en los próximos días para determinar si el parate demandará más tiempo, según información difundida hoy por fuentes vinculadas a la liga estadounidense.

En el escenario más optimista para los Lakers, Doncic se perderá cinco partidos.

Además de LeBron y Doncic, otra de las bajas en la franquicia angelina es la de Jason Hayes.