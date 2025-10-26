GP de México: Norris ganó y ahora lidera el campeonato; Colapinto llegó último y casi repite con Gasly

El británico Lando Norris se quedó con el Gran Premio de México y quedó como líder del campeonato de Fórmula 1 a falta de cuatro fechas para la finalización.

Pese a una largada vibrante, el piloto de MacLaren ganó la competencia de punta a punta tras partir desde la pole position.

Con este gran rendmiento, Lando quedó puntero a una unidad de su compañero de equipo Oscar Piastri, quien finalizó quinto.

Detrás del líder llegaron Charles Leclerc (Ferrari) y Max Verstappen (Red Bull). Mientras que cuarto terminó Oliver Bearman (Haas), logrando la mejor posición de su carrera.

Franco Colapinto, en tanto, terminó último (16°) tras batallar desde el fondo desde el comienzo (largó 20°).

Sobre el cierre de la carrera, el piloto argentino venía con más ritmo que su compañero de equipo Pierre Gasly (15°) y cuando todo hacía indicar que buscaría -al igual que el fin de semana pasado- el sobrepaso la bandera azul porque venían rezagados (en favor de Bearmen y Piastri) y el auto de seguridad que ingresó en los últimos giros lo privaron de intentar el ataque final.

El pilarense, además, logró reponerse tras realizar un trompo luego de la largada, por una maniobra al límite de Lance Stroll que lo dejó sin pista.

*El minuto a minuto

-17:04: Comenzó la carrera

Norris, Leclerc y Hamilton comenzaron en las primeras tres posiciones.

Desde le fondo de la grilla, Franco Colapinto realizó un trompo y pudo volver rápidamente al sentido normal y seguir en carrera.

-17.11: Se corrieron las primeras 5 vueltas

Lando Norris (McLaren)

Charles Leclerc (Ferrari)

Lewis Hamilton (Ferrari)

Max Verstappen (Red Bull)

George Russell (Mercedes)

-17.19: Piastri busca acercarse a los lideres

El australiano adelantó a Yuki Tsunoda y alcanzó la octava ubicación.

-17.17: Bearman sorprendió, superó a Verstappen y quedó cuarto

El piloto de Haas adelantó a Vertsappen y lo relegó a la quinta posición.

-17.26: Hamilton recibió una penalización de 10 segundos

El británico realizó una maniobra ilegal para mantener la tercera posición y fue sancionado.

-17.25:15 vueltas: Norris lidera

El británico se mantiene en la cima con tranquilidad:

Lando Norris Charles Leclerc Lewis Hamilton Oliver Bearman Max Verstappen

-17.38: 25 vueltas: Norris con 12 segundos de ventaja respecto a Leclerc

Lando Norris

Charles Leclerc

Max Verstappen

George Russell

Yuki Tsunoda

Colapinto se ubica en la 18° posición.

-17.42: Sainz recibió una penalización de 5 segundos

El español excedió el límite de velocidad en la zona de pits.

-17.52: 35 vueltas: Norris realizó la parada en pits y sigue líder

Lando Norris

Max Verstappen

Charles Leclerc

Oliver Bearman

Kimi Antonelli

Colapinto alcanzó la 16° posición.

18.09: Verstappen superó a Hamilton

El neerlandés adelantó al británico de Ferrari y se colocó en la séptima posición.

18.07:45 vueltas: Norris lidera la carrera por 21 segundos de diferencia

Lando Norris

Charles Leclerc

Oliver Bearman

George Russell

Kimi Antonelli

-18.19: Russell no puede con Bearman

El piloto inglés busca alcanzar la cuarta posición, pero su compatriota de Haas resiste las embestidas.

-18.27: Piastri le ganó el duelo a Russell y quedó quinto

El australiano, a borde de su McLaren, adelantó al británico de Mercedes para escalar posiciones en el circuito.

-18.22: Penalización con drive-through para Sainz

El español volvió a superar el limite de velocidad en el pit lane.

-18.21: 55 vueltas: Norris mantiene un ritmo imparable y se acerca a la victoria

Con 16 vueltas restantes, el británico se mantiene lider con demasaida ventaja

Lando Norris

Charles Leclerc

Max Verstappen

Oliver Bearman

George Russell

Colapinto ocupa la 17° posición.

-18.43: Lando Norris se quedó con el GP de México

El británico dominó la carrera y se llevó el triunfo. Charles Leclerc y Max Verstappen completaron el podio.

-18.40: Virtual Safety Car

En las últimas vueltas de la carrera, el VSC fue desplegado y evitó el ataque de Verstappen a Leclerc.