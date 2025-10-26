El look de Franco Colapinto, luciendo algo de su gran amigo

La llegada de Franco Colapinto al Autódromo Hermanos Rodríguez no pasó desapercibida para los simpatizantes del piloto argentino de la Fórmula 1.

"Colapa", quien largará esta tarde en el puesto 20º del Gran Premio de México con su Alpine número 43, llegó al paddock luciendo la habitual remera rosa de su escudería. Pero el detalle que se destacó en su outfit fue la gorra con las iniciales BZRP, en relación a su amigo Bizarrap, el productor y compositor argentino.

La carrera de este domingo en suelo mexicano se largará a las 17, hora de nuestro país.

Su compañero de equipo Pierre Gasly también quedó al fondo de la grilla y hoy partirá desde el puesto 18º.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Tsunoda se divirtió

En la previa y como parte del show de la Fórmula 1 en México, el piloto japonés Yuki Tsunoda (Red Bull) pasó un rato divertido al mando de un Honda RA72, ganador del GP de México de 1965.