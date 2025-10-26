Colapinto largará 20º en el Gran Premio de México: "Por más que trabajemos va a ser complicado”

Con la difícil misión de trepar desde el último lugar, Franco Colapinto disputa hoy, desde las 17, el Gran Premio de México, en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

En esta vigésima fecha de la temporada 2025, la expectativa está puesta en la nueva prueba de Colapinto, luego de lo que fue el GP de Austin y la polémica del final, cuando sobrepasó a su compañero Pierre Gasly contra las órdenes de su equipo.

De todos modos, en cuanto a la clasificación, el pilarense no pudo repetir la buena performance de las Prácticas Libres y largará este domingo desde el puesto 20.

“Fue muy difícil, con un auto muy desconectado, no tenía agarre y por más que trabajemos va a ser complicado”, adelantó el argentino.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Colapinto también remarcó un error puntual durante su vuelta rápida: “Le pegué a un piano donde le pegan todos y las gomas de adelante se me levantaron en el aire, no tenía dirección. La Q2 era imposible, creo que 16/17 podría haber quedado”.

Su compañero Pierre Gasly también quedó afuera, en el décimoctavo puesto, sumándose a otros pilotos como Gabriel Bortoletto, Alexander Albon y Lance Stroll, que no avanzaron a la Q2. La sesión de clasificación dejó a Colapinto con un sabor amargo, a pesar de que, según él, tenía potencial para un mejor resultado.

El argentino insistió en la importancia de buscar siempre esa última milésima de segundo: “Hay que buscar siempre esa última milésima y no sale, hay que mejorar, intentar que sea un mejor día. Es un auto muy duro que con cualquier bache pierde todo el agarre y no fue una buena clasificación”.

Sobre el circuito y el fin de semana complicado, Colapinto señaló: “Vamos a ver qué pasa pero… es un circuito y un finde que no nos está cayendo bien, como a la mayoría, pero bueno…”.