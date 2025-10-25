Franco Colapinto quedó fuera de la Q2 y largará en la última posición
Lando Norris se quedó con la Pole Position con un tiempo de 1.15.586.
Franco Colapinto largará en la última posición el Gran Premio de México, en tanto Lando Norris se quedó con la Pole y compartirá la delantera con Leclerc.
Arranca la Q1 (Actualización en el momento)
18:00: (Se abre la pista)
18:01: Franco Colapinto sale a pista.
18:04: Primera vuelta rápida: 1.18.262 (y se dirige al pit) Posición 18.
18:09: Segunda vuelta rápida: quedó en la posición 18 nuevamente.
18:15: Inicia su tercer y última vuelta rápida: Cometió un error en el primer sector y tuvo que abortar la vuelta. Queda en la última posición (20)
Su compañero de equipo largará en la posición 18 a tan solo unas dècimas de Colapinto.
Inicia la Q2:
18:26: Tsunoda, Ocon, Hulkenberg, Alonso y Lawson quedan fuera de la Q3
18.41: Norris se queda con el mejor tiempo en la segunda tanda.
Inicia la Q3:
Lando Norris se queda con la primera posición en la parrilla al marcar 1.15.86, seguido de las dos Ferraris: Leclerc y Hamilton.
Piastri quedó en la octava posición lo que complica sus opciones en el campeonato. Max Verstappen lo hará quinto.