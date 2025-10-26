Dos comisarios cruzaron la pista durante el GP de México: "¡Podría haberlos matado!", dijo Lawson

Un momento curioso y de muchísimo riesgo se vivió esta tarde, durante el Gran Premio de México correspondiente a una nueva fecha del Campeonato Mundial de Fórmula 1.

Durante las primeras vueltas de la competencia, a la postre ganada por Lando Norris, dos comisarios de pista se cruzaron por el medio de la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez pasando peligrosamente cerca de Liam Lawson (Racing Bulls), quien no podía creer lo que sucedía.

"¡Dios mío! ¿Me estás tomando el pelo?", exclamó el piloto por la radio

“¿Viste eso?”, le preguntó al ingeniero de carrera Ernesto Desiderio.

"Sí, lo vi. Sí, bien hecho por evitarlo", respondió Desiderio.

"Dios mío, amigo. Podría haberlos matado, amigo", remarcó Lawson.

“Eso no puede volver a suceder”, expresó el neozelandés quien se retiró de la carrera apenas en el primer giro tras un accidente con el Williams de Carlos Sainz.