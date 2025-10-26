Colapinto, tras otra carrera complicada: "Lo bueno es que peor no podemos ir"

Franco Colapinto se volvió a mostrar a disgusto con el rendimiento del auto y la estrategia del equipo, tras finalizar 16° (último) en el Gran Premio de México en el Campeonato de Fórmula 1, ganado por Lando Norris.

"Hice 50 vueltas arrastrándome, sin nada de grip. Después con las blandas anduve bien pero ya era tarde. Fue una carrera sin mucho ritmo y muy larga. Como equipo no teníamos ritmo y nos costó mucho, a laburar para la próxima", admitió el pilarense.

Por último, el pilarense ya puso la mira en lo que viene: el Gran Premio de Brasil, en San Pablo, el próximo fin de semana.

"Es el Gran Premio de casa, contento. Van a ver muchos argentinos y tengo muchas ganas de ir allá. Esperemos andar bien para darles un lindo resultado. Lo bueno es que peor no se puede ir, así que de acá para arriba", se ilusionó.