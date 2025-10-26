Bahía Blanca | Domingo, 26 de octubre

La ciudad.

Dos motociclistas fueron trasladados en código rojo tras embestir un automóvil estacionado

El hecho ocurrió esta madrugada en El Resero al 500.

Dos personas fueron atendidas y trasladadas en código rojo esta madrugada luego de protagonizar un incidente de tránsito en El Resero al 500.

Se trata de Daniel González y Fernando Peña, conductor y acompañante respectivamente, quienes iban en una motocicleta Honda Twister y embistieron una Renault Kangoo que se encontraba estacionada.

El hecho ocurrió sobre las 2 de la mañana por causas que serán investigadas.

Al lugar acudió una ambulancia, quien trasladó a ambas personas, con riesgo de vida, al Hospital Municipal.

