Bahía Blanca | Domingo, 26 de octubre

20.9°

Bahía Blanca | Domingo, 26 de octubre

20.9°

Bahía Blanca | Domingo, 26 de octubre

20.9°
La ciudad.

Desalojaron una fiesta privada en Tiro Federal con más de 50 personas

El procedimiento se llevó a cabo en una vivienda de Liniers al 400.

Fotos: Rodrigo García-La Nueva.

Una fiesta privada fue abortada y desalojada es mañana en una vivienda del barrio Tiro Federal.

La misma se constató gracias a la denuncia de los vecinos, quienes manifestaron que vieron alterada su tranquilidad por el alto volumen de la música.

Presentes en Liniers al 400 sobre las 10 de la mañana, los efectivos constaron la veracidad de los hechos y procedieron a desalojar a 55 jóvenes, quienes fueron correctamente identificados.

En tanto, su propietario, Santiago Ferraris, de 25 años, fue trasladado a la dependencia policial.

Trabajaron en el lugar efectivos de la comisaría Cuarta, personal de Fiscalización municipal y CTU.

 

 

 

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

Entre tasas y café.
El país.
La ciudad.
La región.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE