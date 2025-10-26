Desalojaron una fiesta privada en Tiro Federal con más de 50 personas

Una fiesta privada fue abortada y desalojada es mañana en una vivienda del barrio Tiro Federal.

La misma se constató gracias a la denuncia de los vecinos, quienes manifestaron que vieron alterada su tranquilidad por el alto volumen de la música.

Presentes en Liniers al 400 sobre las 10 de la mañana, los efectivos constaron la veracidad de los hechos y procedieron a desalojar a 55 jóvenes, quienes fueron correctamente identificados.

En tanto, su propietario, Santiago Ferraris, de 25 años, fue trasladado a la dependencia policial.

Trabajaron en el lugar efectivos de la comisaría Cuarta, personal de Fiscalización municipal y CTU.