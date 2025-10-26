Federico Susbielles: "Es importante que la gente pueda acercase a votar, que se exprese"

El intendente Federico Susbielles dijo esta mañana que el de hoy "es un día importante para la ciudad" porque "siempre es bueno poder reafirmar la democracia" y elogió el sistema de Boleta Única de Papel (BUP).

El método "es rápido, simple, ágil; así que estoy cumpliendo con mi compromiso y mi deber democrático en un día importante para Argentina".

"Tenemos expectativa que la gente se pueda arrimar. Es importante que la gente pueda acercase a votar, que se exprese y utilice la oportunidad que tiene para opinar acerca del rumbo de la Argentina", agregó desde la Escuela Primaria Nº 34 ubicada en Fitz Roy 802.

En diálogo con LU2, el jefe comunal señaló que la cantidad de gente que votaría hoy "es un poco una incógnita por cómo ha sido el proceso electoral y también por lo que atraviesa a la ciudad; yo creo que pueden ser niveles similares a los de septiembre".

Además, recalcó que "el sistema es ágil, uno vota bastante rápido, así va a ser una jornada acorde a lo que Bahía Blanca representa, un marco de convivencia, respeto, armonía".

Asimismo, declaró que "resulta muy difícil analizar" la campaña y la elección "fuera del contexto y el lugar en el que habito y me toca gobernar".

"Lo dije los primeros días después del 7 de marzo: iba a ser poco oportuno y complejo poder hablar de política en una campaña con una ciudad arrasada y que tiene que reconstruirse", señaló.

Finalmente, sostuvo que "en esa línea, personalmente lo he transitado de la mejor manera posible y convencido de que la ciudad tiene que unirse en los tiempos venideros"