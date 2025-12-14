Parra le cumplió al DT y saldó una deuda personal: "Hacer un gol con esta camiseta es emocionante"

Joaquín abre los brazos y mira la cámara, después de haber marcado un golazo en el triunfo de Liniers. Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

-Arrancaste de derecha hacia el centro en tres cuartos, la clavaste al ángulo de zurda...¿exagero si digo que me acordé de alguien?

-Jaja, no, no es un montón...

-Jaja, pero no dije el nombre...

-Pero ya sé... jaja. Justo hablaba con un compañero antes del partido de que me habían salido algunas en el entrenamiento así, me la cantó y por suerte la pude agarrar bien.

Joaquín Parra hizo un golazo ayer, en la victoria de Liniers ante Huracán Ciclista que le permitió al Chivo clasificarse a los cuartos de final.

A los 17 minutos, Joaco estampó en el marcador el muy buen comienzo personal y de todo el equipo, anotando un tanto clave para empezar a cerrar la llave desde el comienzo.

Tras clavarla del ángulo en el arco de calle Alem, Parra lo gritó con el alma, saldando una deuda personal que tenía en este nuevo regreso al club en el que se formó, tras un paso por Germinal, Villa Mitre y Sansinena en el Torneo Federal A.

"Lo necesitaba para agarrar un poco más de confianza y estar más preparado para lo que viene", reconoció Joaco.

"Me pone muy contento -agregó- porque desde que llegué no pude hacer un gol, el entrenador (Hernán Rosell) me cargaba de que me hacía falta eso y pude cumplir", agregó el atacante de 29 años, quien ayer anotó su primer gol en certámenes por fuera de la Liga del Sur (en el certamen local tiene uno) con la camiseta del Chivo.

El otro gol del triunfo lo hizo Gonzalo Bárez, quien junto con Joaquín y Julián Monteverde, fueron los tres refuerzos que sumó el equipo para este torneo.

A decir verdad, son tres regresos de elementos genuinos de la inagotable cantera albinegra.

"Es una fibra intima para mí Liniers, estoy desde los cuatro años. La verdad que poder hacer un gol con esta camiseta es hasta emocionante", admitió Parra.

Más allá de su buena tarde, Joaquín también valoró el triunfo y el trabajo del equipo, que se metió en los cuartos de final, donde cruzará ante Atlético Ayacucho, a partir del 4 de enero.

"Estamos muy contentos con la victoria, con el resultado, era importante ganar y dejar una buena imagen, para terminar bien el año y ahora pensar en lo que viene", reconoció.

-Salieron muy metidos, demostrando que no especulaban con haber ganado (2 a 1) la ida...

-Porque no había sido tan abultada la victoria y el trámite había sido parejo, más allá de que ganamos, queríamos demostrar también estar plantados en el juego, crear situaciones y de que estamos preparados para lo que viene.

-Más allá de que les generaron alguna chance, daba la sensación que cada vez que aceleraban a fondo, lastimaban...

-Creo que el grupo está capacitado para eso, creo que algunas las terminamos mal y otras las atajó el arquero. Pero la idea era esa, salir con todo y marcar la diferencia.

-El otro día Hernán Rosell nos decía que si seguían avanzando "se iban a poner peligrosos"f...

-Hoy (por ayer) nos lo dijo en la charla, que hay que ponernos peligrosos. Creo que hay que trabajar, estar tranquilo e ir paso a paso y con los pies sobre la tierra.

-¿Desde tu experiencia y por haber pasado por distintos grupos, sentís que se está gestando algo, que van creciendo para seguir avanzando?

-Creo que hay mucho material, mucho chicos con experiencia y que han jugado en otra categoría. Este torneo es muy difícil, pero creo que estamos preparados y ahora que solamente estamos enfocados en esto, con la energía toda puesta ahí, podemos seguir avanzando.