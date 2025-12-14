Roberto Carlos sufrió un accidente con su Cadillac durante la grabación de un programa de TV

El reconocido cantante brasileño Roberto Carlos, de 83 años, salió ileso de un accidente automovilístico ocurrido durante la madrugada del domingo mientras grababa un programa de televisión en la ciudad de Gramado, en el sur de Brasil.

Según informó TV Globo en un comunicado enviado a AFP, el hecho se produjo cuando fallaron los frenos del Cadillac que conducía el artista, lo que provocó que el vehículo impactara contra tres automóviles del equipo técnico que participaba de un tradicional especial televisivo de fin de año.

Como medida de precaución, el intérprete de “Amigo” y otras tres personas de su equipo fueron trasladados de urgencia a un hospital cercano, donde se les realizaron estudios médicos. Horas más tarde, todos fueron dados de alta y se encuentran en buen estado de salud, sin presentar complicaciones.

Desde la cuenta oficial de Instagram del cantante, su equipo llevó tranquilidad a los seguidores y calificó el hecho como un “pequeño accidente”. “Fue atendido en el hospital de Gramado y dado de alta poco después, sin mayores problemas. Agradecemos sinceramente las muestras de cariño y aseguramos que todos los involucrados se encuentran bien”, señalaron.

Conocido como “El rey de la música latina”, es uno de los artistas brasileños más exitosos de todos los tiempos. Con más de 140 millones de discos vendidos, es una figura central de la música popular brasileña (MPB) y de la balada romántica en América Latina.

Tras el episodio, dos conciertos previstos para este domingo y lunes en Río de Janeiro fueron cancelados, según informó el propio artista en su página web. Sin embargo, mantiene en agenda presentaciones para finales de diciembre en Duque de Caxias y Salvador, además de una gira por Estados Unidos y México programada para febrero del próximo año.

Amante de los autos de lujo, Roberto Carlos posee varios Cadillac en su colección, además de modelos de marcas como Audi y Lamborghini, una pasión que también quedó reflejada en canciones emblemáticas como O Cadillac y O Calhambeque. (TN)